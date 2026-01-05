消費者難倖免「無人能逃脫記憶體短缺危機」三星執行長發出沉重警告

三星電子聯席行政總裁盧泰文 （T M Roh）對未來記憶體短缺的趨勢做出沉重警告，表示沒有哪個消費產業能夠倖免。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕 三星電子聯席行政總裁盧泰文 （T M Roh）對未來記憶體短缺的趨勢做出沉重警告，表示沒有哪個消費產業能夠倖免，記憶體短缺現在也會影響電視和家用電器。

記憶體短缺已成為科技業的主流問題，而且其嚴重程度與日俱增。DRAM合約價格預計將在2026年第一季上漲超過50%，這也是三星和SK海力士等供應商不願簽訂長期協議（LTA）或期限較短的協議的原因。盧泰文在談到公司半導體業務時表示，記憶體短缺預計將對消費產品造成壓力，但半導體部門可望從中受益。

談到記憶體短缺問題時，很明顯，主流企業面臨的情況已變得異常嚴峻，尤其是在平衡供需方面。SK海力士和三星都在努力提高產能，即便短期內產能有所提升，新增產能也將全部用於人工智慧領域，無疑會令消費者感到不安。

盧泰文也指出，記憶體短缺也將影響電視和家用電器，這又是一個值得關注的現象。

目前來看，記憶體短缺預計將持續到2027年，甚至可能更久，因為DRAM的需求每季都在成長。更重要的是，大型科技公司並未放棄發展資料中心和人工智慧基礎設施，這意味著只要人工智慧熱潮持續，消費者將在多個領域面臨供應限制。

