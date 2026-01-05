這個視覺搜尋平台靠「正向AI」翻身！傳OpenAI有意收購

外媒指出，OpenAI傳有意將Pinterest納入收購名單。（下載自Pinterest網站）

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據《The Information》、《Financial Express》等多家外媒報導，人工智慧巨頭OpenAI傳出可能於2026年收購視覺搜尋平台Pinterest。消息指出，OpenAI對Pinterest展現濃厚興趣的原因，不僅在於其龐大的圖像資料庫，還包括成熟的廣告系統與廣泛的電商合作網絡，這些資源將為OpenAI在AI搜尋、內容理解與線上購物領域的發展注入強大動能，儘管雙方尚未公開回應此傳聞，消息一出仍推升Pinterest 股價上漲約3%。

當社群媒體被以刺激情緒、操控注意力為導向的演算法所主導，尤其對Z世代的心理健康與使用習慣造成影響。Pinterest面對這樣的「AI疲勞」，卻選擇了一條與主流背道而馳的道路，打造一個以「正向AI」（Positive AI）為核心價值的靈感平台。

這場轉型的推手，是在2022年接任執行長的科技老將Bill Ready。他曾擔任PayPal營運長、Google商務總裁，對於技術與商業操作有深厚經驗。他上任後，拒絕追隨TikTok、Instagram等平台的成癮式內容推播策略，而是推動演算法改革，強調以用戶「主動儲存」或「反覆觀看」的內容為優先推送依據，讓啟發性、激勵性與自我成長的內容成為平台主軸。

這套「正向AI」策略，雖未能如其他平台般製造病毒式爆量流量，但卻讓Pinterest在價值與信任感上重新贏得用戶。

2023年，Pinterest更果斷關閉16歲以下用戶的公開社交功能，並將18歲以下的帳號預設為私密模式，甚至在上課期間提醒青少年暫停使用、專注課業。這一措施起初引發市場疑慮，股價一度在短期內下滑，然而，結果證明這樣的做法深得Z世代青睞。

根據《Vogue Business》報導，自2023年起，Z世代已成為Pinterest增長最快的用戶族群，目前已佔全球6億月活躍用戶的一半以上。這個世代尋求的不只是產品靈感，更是建立自我認同與風格的私人空間，他們在Pinterest搜尋的像是手帳日記、Labubu公仔、串珠手鍊等具備高度個人化與興趣導向的主題，這些主題都不是為了與人比較，而是出於對個人興趣的投入與探索。

《Vogue Business》進一步指出，越來越多年輕人渴望擁有能自由培養品味、不被打擾的私密空間，一位21歲用戶就說她喜歡Pinterest的「安靜與慢節奏」。

