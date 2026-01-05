2026年美國飆股暗藏黑馬？分析師看好「這檔」漲幅有望漲破50％

BTIG Research公布新一年的首選個股清單，有3檔美股被納入清單之中。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著2026年展開，知名金融服務公司BTIG Research公布新一年的首選個股清單，有3檔美股被納入清單之中，其中包括運動鞋大廠Nike，分析師給出的目標價為100美元，此價格較週三（12/31）收盤價約有57%的上漲空間，BTIG將其列為2026年大型股的首選之一。

《CNBC》報導，隨著2026年展開，BTIG的首席市場技術分析師Jonathan Krinsky預測，雖然大盤與小型股都將上漲，但小型公司將跑贏大型公司。這種情況需要經濟數據保持穩健，但不至於強到完全排除降息的可能性。

Krinsky表示「就標普500指數而言，一切取決於科技與人工智慧的交易。我們仍認為領導權正在發生轉移，而若出現相對性的崩解，將進一步證實這一點。」

在同份報告中，該公司分享了對2026年最高信心的股票選擇。其中一檔入選股票是運動服飾零售商Nike。過去12個月，其股價下跌了14%。BTIG給出的目標價為100美元，相較於週三收盤價約有57%的上漲空間。BTIG將其列為2026年大型股的首選之一。

分析師Robert Drbul寫道「雖然Nike仍有許多工作要完成，但我們相信2026年將展現穩健的復甦進展。我們看到Nike產品線中有多項推動因素，包括持續專注於創新、完整的9-box跑步系列、籃球產品的新策略，以及因2026年世界盃而帶動的全球足球動能。」

另一檔入選股票是金融科技公司Block，過去12個月股價下跌26%。然而，BTIG的目標價為90美元，相較於目前股價有約38%的上漲空間。

分析師Andrew Harte寫道「我們認為Block是我們覆蓋的大型股中最具吸引力的股票，其獲利性兩位數中期增長主要來自Cash App與Square對既有客戶的深度滲透，同時還持續吸引新客戶。」

另一檔名列榜單的股票是體育博彩公司DraftKings。雖然股價過去一年下跌2%，但BTIG給出的目標價為45美元，意味股價仍有約31%的上漲潛力。分析師Clark Lampen提到，「DraftKings在2025年Q4取得的良好業績表現將為2026年創造更佳的布局條件。」

