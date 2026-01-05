MUJI公開數據揭台灣人消費轉向

MUJI銷售第1名超音波香氛噴霧器，全年銷量破1萬台（左）；第2名木質香調空間香氛油，素有LE LABO平替款之稱。（業者提供、翻攝自品牌官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據國際消費者市場研究機構Mintel預測，2026年全球消費行為邁入嶄新階段，消費者愈來愈重視產品是否能帶來情緒共鳴、價值認同與感官體驗，不論是食品、美容或居家領域，消費者正投資於與自身心理狀態高度契合的「儀式型消費」。

Mintel指出，未來消費趨勢不再只圍繞功能性，而是期待產品同時承載情感價值、倫理意義與感官滿足，讓消費成為一種能調節情緒、穩定生活節奏的體驗。

這股趨勢也反映在即時的線上行為數據中。AI驅動消費者洞察平台Black Swan Data發現，主打「改善情緒」訴求的香氛產品，在12個月內的網路討論量成長39%，顯示情緒療癒與感官體驗，正成為消費者主動關注的核心關鍵字。

此趨勢同時在台灣市場獲得印證，深受台灣消費者喜愛的日系生活品牌MUJI無印良品表示，從2025年全年度銷售排行榜觀察，民眾對「自我放鬆」與「生活興趣」的重視程度明顯提升，帶動香氛用品與相關療癒型商品躍居榜單前段班。MUJI公布2025年「美容保養與香氛用品」銷售排行榜（依全年銷售金額排序），香氛產品穩居榜首，顯示居家療癒已成為許多台灣人的日常標配。

位居銷售第1名為「超音波香氛噴霧器」（1790 元）。MUJI 指出，隨著消費者對生活品味與居家氛圍的要求提升，能以超音波震動原理擴散精油香氣、同時兼具夜燈照明功能的香氛噴霧器，成為熱門選擇。其中，小容量、適用3至4坪空間的款式銷售表現尤為突出，全年銷量突破1萬台，累積不少口碑推薦。

第2名為MUJI的木質香調空間香氛油，這款香氛油長期被香氛迷視為「LE LABO 平價替代款」，今年依舊蟬聯品牌最熱銷香氛品項之一。以尤加利與日本扁柏調和出溫暖沉靜的木質氣息，搭配簡約深褐色透明玻璃瓶身設計，可自然融入各式居家風格，年度銷量突破2.5萬瓶。

第3名為溫和去角質洗面乳（200g，149元），含蜜桃核去角質成分與金縷梅精華，能清潔毛孔同時兼顧肌膚舒適感，年銷量逼近10萬瓶，成為日常保養常備款。

第4名的溫和卸妝油（400ml，359元），主打無香料、無色素、無礦物油與無酒精配方，添加LIPIDURE®、杏桃汁與玻尿酸鈉等成分，兼顧卸妝力與保濕感，年銷量逾3萬瓶。

第5名則為米糠發酵化妝水（300ml，490元），以米糠發酵液取代水作為基底，結合玻尿酸鈉與植物萃取精華，訴求肌膚緊緻與滋潤，2025年銷量突破2萬瓶。

