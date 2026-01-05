嫌工作太無聊！他60歲脫下律師袍不退休 「轉行教書」卻賺到更多

越來越多熟齡族重新定義「退休」的可能性。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕當多數人夢想60歲退休享清福，但美國一名律師卻選擇徹底翻轉人生。他拋下高薪卻空虛的律師生涯，直言不想再為只在乎金錢的客戶浪費時間，轉身走進高中教室教書，這改變卻讓他感覺「賺到更多」，因為這是一種更有成就感、也能確保退休儲蓄安全的方式。外媒以真實案例，反映出在高物價與退休焦慮下，越來越多熟齡族重新定義「退休」的可能性。

《Moneywise》報導，60歲的布萊斯（Marty Bryce）曾是一名退休的訴訟律師，過去每天的工作是代表金融機處理案件，但這份職涯讓他感到缺乏成就感。不過，他並沒有退休太久，如今，他在高中教書，展開了第二份職業生涯。

布萊斯表示，在過去的工作中，他常覺得自己把時間浪費在只關心金錢的客戶身上。當他思考人生下一個階段想做什麼時，他想起自己過去擔任法學院與大學客座講師時有多麼享受。於是，在2023年9月，他正式從法律實務退休，並在同一個月開始在費城的一所高中任教。

布萊斯表示，只要健康狀況允許，他預計會教書到70歲。他沒有透露新工作的薪資，但很可能比當律師時少了不少。不過，對於人生的這個階段而言，這是一種更有成就感、也能確保退休儲蓄安全的方式，賺到更多。報導指出，如果你也正在考慮像他一樣延後真正退休，以下是一些需要思考的重點。

並非所有退休族都滿足於每天打匹克球或搭郵輪度日。「再度就業」正變得越來越普遍，不論是出於經濟需要，或是為了在退休後找到人生的目標感與生活結構。2024年，ResumeBuilder.com調查了750名65至85歲的受訪者。結果顯示，22%的人目前仍在工作，其中4成表示自己曾經退休；而在這些退休過的人之中，有13%表示可能會再回去工作。考慮重返職場的首要原因是生活成本上升（69%），其次是無聊（42%）、房屋成本增加（39%）以及償還非醫療債務（34%）。

生活成本上升與退休儲蓄不足，讓許多人在60歲退休變得相當困難。一般建議的經驗法則是，在達到法定退休年齡時，應該存下相當於年收入10到12倍的退休金。

