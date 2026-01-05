記憶體賺爆了！ 南亞科去年11月單月獲利年增2101.93％

DRAM大廠南亞科（2408）因達集中交易市場公布注意資訊標準，今日公告自結去年11月獲利表現，單月獲利輕輕鬆鬆就賺贏去年第三季，單月每股盈餘1.37元，年增2101.93%。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕記憶體價格持續飆漲，DRAM大廠南亞科（2408）因達集中交易市場公布注意資訊標準，今日公告自結去年11月獲利表現，單月獲利輕輕鬆鬆就賺贏去年第三季，單月每股盈餘1.37元，年增2101.93%，南亞科去年11月合併營收101.69億元，年增364.89%，歸屬母公司業主淨利高達42.35億元，年增高達2097.86%。

根據TrendForce最新調查，第一季由於DRAM原廠大規模轉移先進製程、新產能至伺服器、HBM應用，以滿足AI伺服器需求，其餘市場供給嚴重緊縮，預估整體一般型DRAM （conventional DRAM）合約價將季增55-60%。NAND Flash則因原廠控管產能，和伺服器強勁拉貨排擠其他應用，估計各類產品合約價持續上漲33-38%。

