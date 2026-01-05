貿聯2025年營收寫歷年巔峰 完成收購中國新富生

貿聯-KY2025全年營收712.02億元、年增31.66%，登上歷年巔峰。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕線束大廠貿聯-KY（3665）受惠於AI伺服器用線出貨強勁，去年12月營收66.4億元，月增1.6%、年增43.1%，創歷史單月次高；去年第四季營收197.6億元，季增7.33%、年增37.12%，寫歷史單季新高；2025全年營收712.02億元、年增31.66%，登上歷年巔峰。

貿聯-KY管理層指出，去年12月決議收購位於中國深圳的光通訊產品供應商新富生光電，今日已完成收購作業。新富生將併入旗下高效運算事業群，透過整合供應鏈，有利於強化矽光子與共同封裝光學能力，同時豐富產品線。

貿聯指出，新富生成立於中國深圳，擁有大約305名員工，專精於光纖互連產品的設計與製造，主要產品包括單芯與雙芯跳線、光纖尾纖、多芯光纖，以及高密度連接器等，此次收購是集團在高速光學互連領域的重要佈局。

貿聯看好新富生擁有經驗豐富的研發與製造團隊，具備光纖元件開發與系統設計、製程與測試的深厚專業，可協助貿聯加速內部研發與產品創新，增進先進研發與大規模量產能力，助攻集團打造關鍵的光纖組裝基地。

貿聯展望未來，透過新富生先進且高度自動化的生產線，可望支援新世代共同封裝光學（CPO）、AI資料中心及高效能運算等技術應用與高品質、高效率的大規模生產，對於高速資料傳輸與AI資料中心解決方案極為關鍵。

