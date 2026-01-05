勞保紓困貸款今年申請增2成，金額逾127億元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕被譽為勞工「救命錢」的10萬元勞保紓困貸款，於1月2日截止申請。承辦銀行土地銀行今日更新統計，截至5日下午4點，申請案件數128252件、申請金額約127億9875萬元，較去年增加22.38%，其中，勞保局已核准案件數為97212件，核准金額約97億703萬元。

土銀指出，後續向土銀申請案件只剩少部分郵寄案件，差異不大。至於勞保局核准案件及金額，最終由勞保局公布數字為準，目前估計要到1月底或2月才會公布。

請繼續往下閱讀...

土銀自2003年起承辦勞保紓困貸款，至今已邁入第23年。為提升服務效率與便利性，近年持續強化數位系統功能。以去年為例，勞保紓困貸款受理案件共10萬4712件、貸款金額約104.58億元，其中超過99％採線上申請並自動撥款，數位化成效顯著，協助勞工即時取得資金周轉。

勞保局今年開辦115年度勞保紓困貸款，每人最高可貸新台幣10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%。還款方式為前6個月按月付息不還本，自第7個月起按月平均攤還本息。

依規定，凡參加勞工保險年資滿15年，且無欠繳勞保保險費及滯納金，未曾申貸勞保紓困貸款，或曾申貸但已全數清償本金及利息者，皆符合申請資格。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法