中國著急了！對委國「石油換債」惡果將至 要求銀行趕快「做這事」

中國最高金融監管機構要求其政策性銀行和其他主要貸款機構，報告對委內瑞拉的貸款風險敞口。圖為一名女子經過委內瑞拉央行總部。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕彭博新聞週一（5日）援引知情人士的話報導，在美國政府逮捕委內瑞拉總統馬杜羅後，中國最高金融監管機構要求其政策性銀行和其他主要貸款機構，報告對委內瑞拉的貸款風險敞口。

報告也指出，中國國家金融監督管理總局（NFRA）建議各銀行，加強對所有與委內瑞拉相關的信貸的風險監控，以評估對中國貸款機構的潛在風險。

多年來，中國一直透過石油換貸款協議向委內瑞拉提供信貸額度。

彭博的報告指出，NFRA的舉措凸顯了監管機構對地緣政治風險加劇可能對銀行業帶來衝擊的日益擔憂。報告還稱，過去十年間，中國向這個南美國家提供了數十億美元的貸款，其中主要由中國開發銀行等政策性銀行主導。

中國外交部週一重申北京對美國襲擊委內瑞拉局勢的立場，並呼籲立即釋放總統馬杜羅。

2001年，委內瑞拉成為首個與中國建立「戰略發展夥伴關係」的西語國家。自此以來，中國向委內瑞拉提供約600億美元貸款，這些貸款主要以石油償還，雙方還建立了一套複雜的聯合融資機制，支撐超過600個投資項目。作為回報，中國企業獲得進入委內瑞拉國內市場的優惠待遇，以及利潤豐厚的基礎建設與工廠特許權。

