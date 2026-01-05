邁達特成為AWS台灣代理商 2大優勢提升營運

邁達特成為AWS台灣代理商。（擷取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合廠商邁達特（6112）今日宣布，正式成為AWS（Amazon Web Services）台灣代理商。未來將結合AWS的先進技術及邁達特已有的綿密經銷通路，協助企業用戶在AI浪潮中，實現高效且具成本效益的雲端佈局。

邁達特總經理施建成表示，邁達特身為專注於雲地整合的資訊服務商，可有效串聯雲地資源，提供無縫接軌的「混合雲解決方案」，解決企業上雲的技術斷層。此外，憑藉深耕近三十年的綿密經銷通路，我們能將AWS服務精準推進至大型企業與利基市場，展現不可替代的通路價值。

邁達特也表示，憑藉奠基於AWS Solution Provider Program （SPP）Partner 的紮實技術實力，邁達特多年來與AWS緊密合作，並且在「雲地整合」與「通路治理」兩方面進行深耕，因此順利獲取AWS台灣代理商的身分。

邁達特指出，在成為AWS代理商後，將透過自行研發的CloudMan雲端管理平台，推動合作夥伴從傳統的銷售角色，轉型為高毛利的MSP（託管服務供應商），協助合作夥伴實現雲端託管自動化業務，經銷商無需額外處理AWS帳務，能有效降低營運負擔。

邁達特表示，在市場拓展上，則將進一步聚焦AWS Marketplace，除了將會快速引進ICT市場上的熱門國際優秀新創軟體之外，更致力於協助台灣ISV夥伴善用AWS Marketplace的全球通路優勢，提供必要的技術支援與輔導角色，讓ISV夥伴突破地域市場限制，建立全球商業變現通道。

