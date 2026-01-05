金融三業獲利強勁 前11月已破9500億 全年挑戰史上最高

2025年前11月金融三業獲利高達9508.1億元，若12月單月的獲利超過1078.37億元，全年有機會創「史上最高獲利」。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕「金融三業」獲利挑戰新高！最新統計，去（2025）年前11月「金融三業」（銀行、保險及證期投信業）稅前盈餘高達9508.1億元，雖年減713.33億元或減幅6.98%，但已經是史上第二高獲利紀錄；金融業主管表示，現在已經進入「最後關頭」，不僅去年全年有機會突破兆元大關，還可能創史上最強獲利。

根據統計，歷年來，「金融三業」獲利最多的一年，是前（2024）年1兆0586.47億元，這也是目前紀錄保持，尚未被打破。所謂「金融三業」是包含「銀行業」、「保險業」及「證券、期貨、投信業」合稱之。

至於史上年度第二高的紀錄，是最新公布的、2025年前11月累計稅前盈餘9508.1億元 ；由於2025年統計還未出爐，若最後一個月再加把勁、12月單月的獲利超過1078.37億元，去年全年有機會拿下「史上最高獲利」，這也將是「金融三業」獲利距離史上最高、最近的一次。

不過，國銀主管表示，雖然去年底整體金融市場都很熱絡，不斷創新統計，但是去年12月單月能否順利獲利超過千億元，推升全年稅前盈餘，仍有變數，有待繼續觀察。

逐一檢視「金融三業」獲利表現。首先是「銀行業」，2025年1~11月銀行業累計稅前盈餘為5933.5億元，創歷年同期最高紀錄，並較前年同期增加621.7億元（或+11.7％）。

銀行局副局長王允中表示，獲利續創歷年同期新高，主要是銀行利息跟手續費淨收益增加，加上呆帳費用減少，激勵銀行業獲利表現。

若以獲利佔比來看，目前佔最大宗就是「銀行業」，占比達62.4％，遙遙領先「保險」及「證期投信業」。「銀行業」又可分為6個產業，包括本國銀行、外商銀行、陸銀（中銀） 、信合社、票金公司及儲匯（郵局）等，其中，本國銀行的去年前11月獲利5505.7億元，占比高達92.8％。

其次，就保險業獲利部分，保險局副局長蔡火炎表示，2025年前11月「保險業」獲利2138億元，較2024年同期減少3513億元，減幅衰退-39.1%；其中，「壽險業」去年前11月稅前淨利為1801億元，年減少1462億元、減幅-44.8%；「產險業」前11月獲利337億元，年增87億元或年增幅34.8%。

再者，就「證期投信業」，證期局副局長黃厚銘表示，2025年截至11月底「證券、期貨及投信業」合計稅前淨利為1436.60億元，較2024年同期稅前淨利1396.63億元，增加39.97億元，增幅2.86%。

根據證期局統計顯示，證券、期貨及投信三業同期獲利狀況，2021年~2025年前11月同期稅前淨利合計分別為1299.46億元、601.68億元、903.01億元、1396.63億元及1436.60億元。若以2025年截至11月底與2021年同期比較，稅前淨利增加137.14億元，增幅10.55%。

