好市多電視機價格如此低！3個原因曝光了

〔財經頻道／綜合報導〕Costco（好市多）一直被認為是購買電視的好去處，它為顧客提供精心挑選的高品質電視，價格通常比沃爾瑪和百思買 （Best Buy） 等零售商的同類產品更實惠。Costco之所以能以更低的價格銷售電視，是因為它採用大量採購的方式。

首先，批量採購正是Costco的核心策略之一，因此，Costco能夠以優惠的單價購買電視，並將這些成本節省回饋給消費者。它還可以與供應商協商，在不大幅提價的情況下，為某些電視機增加額外功能。

此外，由於消費者不會經常購買新電視，因此採取極具競爭力的價格策略是吸引顧客進店的明智之舉。之後，商家可以從其他電子產品以及利潤更高但價格更實惠的商品（例如服裝和食品雜貨）中獲利。

最後，值得一提的是，Costco的部分電視是Costco特有的型號，在其他地方買不到。這使得Costco有更大的降價空間，而無需擔心競爭對手壓低價格或發動價格戰。

Costco的真正收入來自會員費。正因如此，Costco才能以遠低於百思買等零售商的價格出售電視，而百思買則需要從每台售出的電視中盈利。例如，在Costco2025財年，光是會員費就創造了53億美元的收入。

換句話說，Costco無需提高電視價格就能獲得可觀的收入。因此，極具競爭力的電視定價策略有助於提升Costco會員的價值。這不僅能吸引潛在的新會員，還有助於鞏固Costco的整體品牌形象。

