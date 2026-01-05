台灣人是「盤仔」？好市多會員費比日本、韓國貴超多 公司這麼說

台灣好市多（Costco）自2026年4月1日起調漲會員費，比較台灣好市多和日本、韓國、中國好市多的會員年費，台灣好市多會員費竟然比韓國多了高達3~4成、比日本高出近3成、相較中國也多了近1成，為好市多亞洲市場會員費最貴的國家。（取自好市多官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣好市多（Costco）自2026年4月1日起調漲會員費，比較台灣好市多和日本、韓國、中國好市多的會員年費，台灣好市多會員費竟然比韓國多了高達3~4成、比日本高出近3成、相較中國也多了近1成，為好市多亞洲市場會員費最貴的國家。

台灣好市多宣布，金星會員年費將由1350元調漲至1500元，調漲150元，漲幅11%；商業主卡年費由1150元調升至1500元，漲幅30%，商業副卡則由900元一口氣調升至1500元，漲幅66%；黑鑽卡年費則維持3000元。

日本好市多金星會員年費為5280日圓（約台幣1073元）、黑鑽會員年費1萬0560日圓（約台幣2147元），皆比台灣便宜了約28.5%

韓國好市多金星會員年費4萬3000韓元（約台幣1026元），比台灣便宜約31.6%、商業會員年費3萬8000韓元（約台幣907元），更比台灣便宜約39.5%、黑鑽卡會員年費8萬6000韓元（約台幣2052元），也比台灣便宜約31.6%

中國好市多金星會員和商業會員年費為人民幣299元（約台幣1365元），雖然同樣皆較日本和韓國好市多高，但仍比台灣便宜近1成。

對此，台灣好市多未正面解釋台灣會員費為何高於鄰近國家，只強調好市多採全球一致會員制度，全球皆已調整會員費，台灣會員費為自2016年後10年未調漲，屬非經常性調漲，這是調漲是因應營運成本進行調整。

台灣金星會員由1,350元調整為1,500元，相當於每月增加不到13元，調整會費也提供新的福利升級，自2026年4月1日起，每位商業副卡皆可持有1張免費家庭卡。

好市多也堅持「100%滿意保證」，會員可在有效期限內隨時取消會員資格，此政策不因會員費調整而改變。

