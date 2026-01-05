台股站上3萬點創新高 法人看農曆年前還有高點可期

台股站上三萬大關，法人看農曆年前還有高點可期。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕在權值王台積電（2330）帶動下，台股今（5）日盤中最高來到3萬339.32點，衝破3萬點大關，收盤大漲755.23點、漲幅2.57%，以3萬105.04點作收，成交量高達7669.33億元，大盤指數與成交量雙雙寫下新的里程碑。法人預期，在CES展、輝達H200將出口至中國、晶圓龍頭大廠2奈米量產等利多輪番上陣之下，台股至年前仍有高點可期。

針對大盤創新高，然盤面下跌個股數大於上漲個股，引發不少投資人關切，PGIM保德信金滿意基金理人郭明玉指出，此狀況主要反應市場對於晶圓龍頭大廠法說正向預期，包括去年第四季獲利與今年在先進製程的資本支出，因此資金積極回補晶圓龍頭大廠與相關供應鏈個股之故。

至於即將登場的CES展，郭明玉表示，作為新年首場全球科技盛會，焦點集中在AI技術的落地應用，輝達與超微執行長皆將於開展前一天發表專題演講，預料將引爆2026年AI市場熱潮，法人也視CES展為2026為首季科技與AI成長循環的前哨站，後續還有MWC與輝達GTC等利多接棒，顯見CES不僅是新品展示，更是觀察AI晶片、終端裝置與應用服務量產節奏的重要窗口，有助投資人判斷技術商業化進程，尤其許多關鍵零組件來自台灣廠商，將創造新商機並推升業績表現。

