協助經濟弱勢保戶 郵政壽險保單借款優惠利率2.165％

〔記者蔡昀容／台北報導〕為擴大協助經濟弱勢的郵政壽險保戶，中華郵政提供保單借款優惠利率2.165％紓困方案，申辦期間今年1月1日至3月31日，優惠期間3年。

中華郵政表示，此次方案適用保險費付足1年以上，累積達有保單價值準備金且可得辦理保單借款之有效契約保單。

申請人身分，則須具備以下因素，導致收入減少、經濟困難：身心障礙者、低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭；因失業、無薪假、非自願性離職、雇主實施減班休息、協商減薪、雇主營收衰退而減少獎金等；客戶表達自己無雇主，但因營業收入下降或暫停營業導致經濟困難者。

中華郵政說明，優惠期間為3年，年利率2.165％。優惠期間屆滿未償還之借款，將自動回復適用原保單的借款利率。

中華郵政表示，需要保單借款的申請人，請檢附相關證明文件，如身心障礙者手冊、中低收入戶、縣市政府審核通過、資遣、無薪假、薪資差異等證明或佐證資料，並持前述保單，向中華郵政提出申請。

中華郵政提醒，同一要保人最高累計新增借款金額為10萬元，申請人如曾辦理紓困借款者，需先全部清償申請人前一年度或之前已辦理之借款餘額。如有疑問，可洽詢24小時客服專線0800-700-365。

