銀行金庫被鑽牆偷走3千個保險箱、價值逾11億元 警驚訝：除在電視上 聞所未聞

〔財經頻道／綜合報導〕竊賊從德國一家銀行金庫盜走了超過3000個保險箱、價值至少3600萬美元（台幣11.3億元）的貴重物品。警方稱，這起假日搶劫案是一起專業犯案。

警方稱，去（2025）年聖誕節週末期間，竊賊闖入德國一家銀行的金庫，從3000多個保險箱中偷走了價值數千萬美元的貴重物品。當地警方發言人托馬斯·諾瓦奇克（Thomas Nowaczyk）表示：「我絕對認為這起案件非常驚人。除了在電視上，我從未聽說過任何類似的案件。」

德國西部郊區布爾的蓋爾森基興儲蓄銀行（Sparkasse Gelsenkirchen）分行，假日搶劫案始於竊賊破門而入，然後鑽穿了銀行金庫的混凝土牆。

這些箱子的保險價值至少為3100萬歐元，約合3600萬美元。由於一些顧客可能存放了超過保險限額的貴重物品，因此這次竊盜案的總金額可能遠高於此。

蓋爾森基興儲蓄銀行在其網站上表示，「很遺憾，您必須假定您的保險箱也被撬開了；超過95%的客戶保險箱遭到身份不明的犯罪分子強行撬開。」。警方發言人稱這是一起專業案件。

