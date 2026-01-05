鴻海AI放量帶動 2025全年業績突破8兆創歷年新高

鴻海指出，今年第一季營收的季節性表現，仍可望接近過去五年區間上緣。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）受惠於AI雲端需求持續放量，帶動集團2025年出貨動能大幅成長，營收規模與成長幅度隨之全面升級，管理層今日公布去年12月營收，不僅單月表現亮眼，也讓第四季、全年營運站上新高水準，同步改寫歷史紀錄。

鴻海表示，2025年12月營收為8629億元，月增2.2%、年增31.77%，創歷年同期新高；第四季營收達2兆6028億元，季增26.51%、年增22.07%，改寫單季新高紀錄；全年自結營收則達8兆998億元，年增18.07%，同樣創下歷史新高，反映AI雲端相關產品拉貨動能，已成為支撐集團營收成長的核心引擎。

從12月產品結構來看，鴻海指出，「雲端網路產品類別」與「元件及其他產品類別」表現最為突出，受惠AI雲端產品需求強勁，以及主要業務相關零組件出貨增加，帶動營收月對月、年對年皆呈現強勁成長；相較之下，「消費智能產品類別」因前期節日備貨墊高基期，月對月略為衰退，但年對年表現持平；「電腦終端產品類別」則因新品推升比較基期，月對月與年對年皆呈現衰退。

若以第四季觀察，鴻海表示，雲端網路產品與元件及其他產品類別，年對年皆維持強勁成長態勢，是推升單季營收創高的關鍵；消費智能與電腦終端產品類別則仍受基期影響，年對年表現相對保守。不過，隨著AI相關產品出貨比重持續拉高，整體產品組合已明顯朝向高成長、高附加價值方向調整。

以全年表現來看，2025年雲端網路產品與元件及其他產品類別，均較去年同期顯著成長，顯示AI雲端應用已從單一專案，逐步轉化為穩定支撐營運的結構性動能；電腦終端與消費智能產品類別則大致維持持平水準，整體營收成長主要由雲端與零組件相關業務帶動。

展望2026年第一季，鴻海指出，儘管資通訊（ICT）產品進入傳統淡季，但在AI機櫃出貨持續放量下，即使去年第四季基期已高，第一季營收的季節性表現，仍可望接近過去五年區間上緣，顯示AI雲端需求對營運的支撐力道，短期內仍具延續性。

