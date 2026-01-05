聯寶去年營收5.82億元、年增2.84％，續創新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕磁性元件聯寶（6821）今日公布去年12月營收0.44億元、月增14.32％，累計去年營收達5.82億元、年成長2.84％，續創新高。

聯寶表示，持續深化磁性元件核心技術與研發能量，產品廣泛應用於LAN、無線基地台與PoE供電架構，加上歐洲電信市場景氣回升、各國加速推動網通升級計畫，有效帶動旗下PoE電源變壓器、LAN類變壓器出貨動能穩健成長，挹注旗下磁性元件業務年成長13%，進一步推升去年營收續創新高。

聯寶指出，隨著Wi-Fi 8逐步成為下一代無線通訊標準，具備更高頻寬、更低延遲與更佳干擾管理能力，將廣泛應用於智慧家庭、企業網路與AIoT等多元連網場域，帶動高速傳輸與穩定供電需求同步提升，隨著新一代通訊規格加速推進，有助於在高階網通應用領域持續擴大市占與接單動能。

展望2026年第一季，聯寶持審慎樂觀看法。在磁性元件方面，聯寶積極拓展PoE電源變壓器及LAN類變壓器產品應用，並同步與客戶合作開發Wi‑Fi 7/8及Docsis 4.0等新一代網通技術規格所需的高頻磁性元件，以穩固全球網通市場的供應地位；至於無線充電業務方面，聯寶持續拓展非消費型應用領域，旗下無線充電模組已成功切入醫療手持設備、穿戴裝置及健身器材等市場，並同步鎖定亞太與歐洲市場進行業務拓展，皆為未來營運成長奠定堅實基礎。

