CARUX、PIONEER攜手合作 重新定義智慧座艙使用者體驗

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠群創子公司CARUX在去年12月1日完成併購PIONEER後，雙方攜手整合視覺與聲學領域上的優勢，於2026年1月6日至9日在美國拉斯維加斯CES展會首度揭示最新創新技術與卓越展品。

CARUX董事長洪進揚表示，此次展覽，不僅展現CARXU和PIONEER的策略契合，亦詮釋了「智慧座艙使用者體驗」（Pioneering in-Car User eXperience ）解決方案。未來CARUX 和PIONEER將共同邁向全球智慧移動產業發展的新里程。於N225展間，CARUX 將聚焦展示先進的視覺創新技術解決方案；而在W3527展位，PIONEER 則將呈現新世代汽車聲學體驗。

CARUX今年聚焦展示一套全方位整合的智能座艙模擬系統，透過座艙域控系統無縫串聯車內所有的視覺控制終端，直觀呈現駕駛與乘客所需要的關鍵訊息，打造沉浸式車內互動體驗。此系統基於全新的汽車硬體與軟體平台開發，可快速放量導入任何全球多家品牌汽車（OEM）。

此外，CARUX將呈現一系列突破汽車內裝可能性的先進顯示技術。展示亮點包括：具備卓越超高性能直下式背光LCD顯示器，以及超高亮度震撼視覺的Micro-LED抬頭顯示器。同時還有智慧周邊創新技術，協助保持抬頭顯示器（HUD）視野清晰，並實現車內顯示器的動態移動。

PIONEER則將展示其汽車音響領域的最新突破，示範次世代聲學解決方案如何在未來車輛中提升舒適性、沉浸感與行車安全。

CARUX與PIONEER的技術整合，將在汽車應用中開啟聲音與影像的全新境界。透過智慧整合致動器、感測器、共享運算能力與軟體平台，雙方能為OEM提供更快速、更具成本效益的整合方案，協助其加速先進座艙體驗的量產導入與市場布局。

