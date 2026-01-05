台灣大虛擬資產交易所 TWEX 開放飛台灣大用戶

台灣大虛擬資產交易所TWEX開放全民使用。（台灣大提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大哥大今日宣布，旗下TWEX台灣大虛擬資產交易所，即日起不限台灣大哥大用戶，全民皆可透過「台灣大哥大 App」直接購買虛擬資產，起投門檻最低 100 元即可入手比特幣、乙太幣。台灣大哥大同步宣布， TWEX正式上架富邦證券 AI PRO App ，富邦證券會員可於既有投資介面中完成虛擬資產交易。

台灣大哥大總經理暨富昇數位董事長林之晨表示，許多民眾想參與虛擬資產，第一個想逢低買入，第二個就是需要「可信賴的平台」。台灣大於去年5月成立TWEX台灣大虛擬資產交易所，以集團資源全力支持合法合規的 Web3 應用，並運用電信長期守護用戶資料與交易的資安，打造 TWEX 成為可信賴的平台；今日TWEX進一步擴大服務範圍，正式開放所有自然人用戶使用，亦即非台灣大電信服務用戶，亦可註冊會員、開始累積虛擬資產，用戶只要下載安裝「台灣大哥大 App」或「富邦證券 AI PRO App 」，進入 TWEX頁面，即可在官方入口完成註冊、身分驗證與銀行綁定，立刻把虛擬資產納入投資配置。

台灣大指出，TWEX 去年成立後，會員數持續快速成長，如今隨著服務開放全民，並同步進駐富邦證券 AI PRO App，期望能把TWEX穩健的服務，提供給更多期望參與虛擬資產成長的投資人。

台灣大Web3事業副總暨富昇數位總經理韓昆舉表示，TWEX自上線以來，每月註冊用戶數持續雙位數成長，超過七成用戶以小額投資為主，近五成用戶為 40 歲以上族群，成功「破圈」吸引多元客層，相信在開放全民使用後，將進一步拓展投資族群，推動虛擬資產在合規、安全環境下走向大眾市場。

