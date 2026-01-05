宏捷科營收創17個月來新高 今年進入AI、無人機、機器人和自駕車供應鏈

宏捷科宣布今年正式進入AI、無人機、機器人和自駕車供應鏈。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕宏捷科（8086）今日公告去年12月營收4.23億元、月增0.73%、年增65%，再度創下17個月以來的營收新高，去年第四季營收12.54億元、季增12.2%，不僅優於原先預期（季增10%），去年營收達41.2億元，營運動能穩健向上。宏捷科也表態，今年正式進入AI、無人機、機器人和自駕車供應鏈。

展望今年第一季，雖逢農曆年假與傳統淡季，但宏捷科指出，仍看好整體需求表現具韌性。在手機PA與Wi-Fi拉貨動能延續、客戶需求未見降溫的支撐下，加上光通訊與非PA產品自第一季起陸續量產貢獻，預期第一季營收季減幅可望控制在一成以內、甚至優於預期，第二季起重回逐季成長軌道，全年營運曲線將更為明確、成長節奏更為加速。

請繼續往下閱讀...

宏捷科也表示，長期深耕手機PA與Wi-Fi領域，已獲美系、中系與韓系客戶高度肯定，在既有市佔基礎上，持續透過更進階的製程工藝、良率提升與成本結構優化，進一步擴大市佔與營運規模；今年是宏捷科轉型成果加速顯現的關鍵年度，在PA與非PA雙引擎架構下，非PA產品將快速擴大出貨與營收占比，帶動毛利結構與獲利品質向上，創造更具韌性與更可持續的成長模式。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法