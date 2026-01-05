中國AI失控辱罵惹議 騰訊「元寶」竟回嗆用戶：滾！

中國騰訊AI「元寶」傳出失控辱罵用戶，引發熱議。（圖片擷取自apple store）

〔即時新聞／綜合報導〕中國科技巨頭騰訊旗下的人工智慧助手 「騰訊元寶」 近日引發網路爭議，一名網友在社群發文表示，自己在使用元寶AI進行程式碼美化與調整時，竟遭辱駡回覆「滾」、「自己不會調嗎」、「天天浪費別人時間」，引發外界熱議與質疑。

綜合中媒報導，這起事件最初由一名網友分享截圖引爆討論，畫面顯示元寶在多次回應程式碼修改需求後，竟以情緒化、攻擊性的語句回覆「天天在這浪費別人時間」、「改來改去不煩嗎」、「要改自己改」等文字。

騰訊官方於1月3日下午發聲回應，經內部檢查後證實，該辱駡式回覆與使用者操作無關，也絕對不存在人工介入或客服人員回覆的情況，官方指出，該回覆是模型在特定上下文觸發下，出現的異常輸出，並非系統具備情緒或自主判斷能力，騰訊同時表示，已啟動內部排查與模型優化工作，盡量避免類似事件再次發生。

這起「AI辱駡用戶」風波提醒使用者與開發者，生成式人工智慧雖然具備強大功能，但仍須謹慎看待其輸出內容，並期望業者在責任機制與安全性方面投入更多努力。

