友達智慧移動CES 2026首發 展現顯示、運算、車聯三大實力

友達智慧移動首創將先進抗反光技術導入於CID中控台，提供卓越的全時可視效果，帶來清晰且不干擾的駕駛與座艙操作體驗，不僅提升行車安全，並與座艙環境更自然融合，呈現科技與空間的和諧之美。（友達提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠友達（2409）旗下新成立子公司「友達智慧移動（AUO Mobility Solutions）」將於 1 月 6 日至 9 日首度參與美國拉斯維加斯消費性電子展（CES 2026）。本次以「Together, We Drive The New Era」為主題，聚焦顯示介面、車用運算與智慧車聯三大核心能力，建構未來智慧移動的致勝方程式，攜手產業夥伴共創以人為本的智慧座艙體驗。

友達總經理暨友達智慧移動董事長柯富仁表示，顯示人機互動是智慧座艙創新的核心，友達智慧移動以顯示為起點，串聯運算平台與車聯網，驅動 AI 與軟體定義汽車時代的移動體驗，並透過全球布局與穩健供應鏈，協助客戶縮短開發時程、搶占市場先機。

請繼續往下閱讀...

在 CES 2026 現場，友達智慧移動展示多項智慧座艙創新應用，包括全球首款 Aero Module 透明 Micro LED 顯示器模組、導入先進抗反光技術的中控顯示，以及全新 INVISY 隱形科技系列，透過 Display on Demand 概念，讓顯示介面隱於車室、現於所需，重新定義座艙美學與互動體驗。相關應用涵蓋 DriverAware HUD、整合式 Horizon Intelligent Dash 與 CrystalSense Console，兼顧行車安全、舒適體感與直覺操作。

在運算與車聯方面，友達智慧移動推出智慧座艙域控平台，支援分區架構與 AI 模組，實現多螢幕控制、個人化空調與即時診斷；並攜手夥伴發表全球首創玻璃基板衛星天線 SatGlass Antenna，強化車、路、雲的即時連結。另同步展出 Micro LED 多元顯示應用，拓展車用行銷與智慧互動場域，全面展現友達智慧移動布局未來移動生態系的創新實力。

為搶佔全球智慧顯示商機，並提高供應鏈彈性、強化組織決策效率，友達去年整合旗下智慧移動部分以及併購進來的德國BHTC成立一新公司友達智慧移動，為友達100%持股子公司，營運基準日為今年1月1日。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法