大馬晉升東南亞最夯旅遊目的地！今年開始嚴抓「這些行為」最高罰1.5萬元

〔財經頻道／綜合報導〕正值馬來西亞觀光業持續復甦之際，2025年第一季旅客到訪量超越長期區域龍頭泰國。然而，為了迎接「2026馬來西亞觀光年」，吉隆坡宣布，自今年1月1日起，凡是在吉隆坡公共場所亂丟垃圾或隨地吐痰者，最高可被處以罰款和社區服務。取締重點將鎖定觀光熱區，嚴格遏止民眾在公共場所丟棄菸蒂、飲料瓶等小型垃圾，以及在人行道隨地吐痰的行為。

新加坡媒體《海峽時報》報導，馬來西亞觀光業持續復甦之際，2025年第一季，馬來西亞以1010萬人次的國際旅客到訪量，超越長期區域龍頭泰國，成為東南亞最受歡迎的旅遊國家。官方數據顯示，2025年1至8月，馬來西亞共接待2824萬名國際旅客，較去年同期成長14.5%。

隨著馬來西亞全力籌備「2026馬來西亞觀光年」，官方在接獲遊客投訴部分旅遊區環境髒亂之際，也同步呼籲民眾對外國旅客展現更友善的態度。馬來西亞旅遊、藝術及文化部長張慶信（Tiong King Sing）在元旦當天於吉隆坡國際機場表示，他在收到多起來自政府單位轉達的回饋後，已要求相關機構說明情況。

他指出「我收到投訴並要求相關單位提出解釋。他們告訴我，有些民眾在遊客尋求協助時，態度並不友善，甚至顯得不耐煩。」他表示，這類互動恐影響國際旅客對馬來西亞的觀感，尤其是在政府正加強對外推廣觀光的關鍵時刻。

由大馬觀光部主導、為期一年的「2026馬來西亞觀光年」活動，目標吸引4700萬名國際旅客，並創造800億美元的觀光收入。不過，張慶信呼籲提升待客熱度的同時，馬來西亞的公共衛生問題也再度成為關注焦點，並多次被認為可能損害國家觀光形象。

去年10月，一名英國旅遊部落客上傳影片，形容沙巴州仙本那（Semporna）是「亞洲最骯髒的小鎮」。去年12月，雪蘭莪州蘇丹沙拉弗丁（Sultan Sharafuddin Idris Shah）也罕見表達不滿，坦言自己「受夠了」，因接獲大量投訴指州內街道骯髒、垃圾桶滿溢、排水溝阻塞。

隨著「2026馬來西亞觀光年」預期將帶來大量遊客，吉隆坡及其他主要城市也已同步加強取締亂丟垃圾行為，包括提高罰則與要求違規者進行社區服務。

據大馬媒體報導，吉隆坡市政局（DBKL）宣布，自今年1月1日起，凡是在吉隆坡公共場所亂丟垃圾或隨地吐痰者，最高可被處以2000令吉（約新台幣1.5萬元）的罰款，並須在6個月內完成超過12小時的社區服務。取締重點將鎖定觀光熱點地區，嚴格遏止民眾在公共場所丟棄菸蒂、飲料瓶等小型垃圾，以及在人行道隨地吐痰的行為。

此外，吉隆坡市政局也已劃設4個「無垃圾示範區」，分別位於武吉免登路、獨立廣場、敦霹靂路，以及Brickfields商業區，以進一步強化城市乾淨、有序的形象。

