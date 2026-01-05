各縣市預售屋買氣衰退前十大行政區 高雄4區入榜

2025年前10月、全國預售屋揭露件數僅3萬出頭，年減幅逾7成。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕2025年前10月、全國預售屋揭露件數僅3萬出頭，年減幅逾7成，房仲業者進一步彙整該時間點各縣市預售屋揭露年減幅前十大的行政區，其中高雄市包辦4個名次、新竹縣則有3個名次。

房產業者指出，央行第七波選擇性信用管制實施後，整體房市買氣急轉直下，甚至連建商推案態度也轉趨保守，在交易少、推案少的雙重影響下，預售屋買氣首當其衝。

根據永慶房產集團彙整，2025年前10月，預售屋買氣年減幅前十大的行政區，預售屋買氣相較去年同期均衰退9成以上，又以嘉義縣朴子市最明顯，年減幅高達95.4%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，朴子市過去受惠於台積電進駐嘉義科學園區的外溢效應，但受到信用管制影響，加上房價基期已高，建商推案態度保守，因此，當地2025年前10月預售屋買氣量縮相當明顯。

寶山為蛋白區 房價已到相對高檔

而高雄市則有大樹、前金、仁武以及鳳山等行政區入榜，陳金萍說明，2024年下半年，受政策衝擊後，高雄開始呈現量縮價跌格局，預售買氣不振，交易量萎縮。

新竹縣則有竹東、寶山以及新豐等三處行政區入榜，尤其是寶山去年前10月預售屋買氣大減92.3%。陳金萍說明，寶山鄉為新竹房市蛋白區，過去預售屋房價直線飆升，目前房價已到相對高檔。

