香港千萬富翁平均39歲 每13人就有1富豪

〔即時新聞／綜合報導〕香港財富報告顯示，越來越多港人成功累積千萬流動資產，平均在39歲左右就能躍身千萬富翁行列，調查也指出，在受訪的港人中，幾乎每13人就有1位千萬富翁，反映香港個人財富累積的速度在亞洲城市中仍具競爭性。

根據《香港01》報導，香港滙豐銀行最近發布的 「滙豐富裕人士年度報告」 透過網上問卷訪問2018名25至64歲 的香港居民，發現其中301人的個人流動資產已達1000萬港元（約新台幣4千萬元），而平均千萬富翁的年齡約39歲，原持有100萬港元資產（約新台幣400萬元），晉升到流動資產破千萬，平均只需約8年時間，顯示不少港人透過積極理財已能快速累積財富。

報告指出，大部分千萬富翁並非出生於富裕世家，約七成受訪者表示靠自身努力累積財富，在財富來源方面，受訪富裕人士最常提及的是投資回報與創業收入，有22%依靠投資產品盈利、20%來自自營業務收益，剩下則透過利息、租金收入等其他被動收入增值，這些結果也顯示，透過資金運作和事業經營是許多人快速致富的重要途徑。

從投資習慣來看，報告也揭示了千萬富翁與一般百萬富翁之間的差異。千萬富翁的資產配置偏向多元化，約72%的資金投入投資與保險產品，此外，千萬富翁平均持超過6種投資工具，包括股票、基金、股權基金、加密貨幣等，而普通百萬富翁更依賴存款保守理財的模式形成鮮明對比。

香港年輕的千萬富翁，靠自身努力創富的現象，引發市場人士對個人理財習慣、投資工具等策略的關注，也為一般投資者提供了值得借鏡的理財方向。

