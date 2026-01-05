日本離境稅漲三倍7月上路 入境新制JESTA 2028年實施

日本將從2026年7月起將「國際觀光旅客稅」（離境稅）提高三倍，從原本1000日圓漲為3000日圓（約新台幣600元）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本將從2026年7月起將「國際觀光旅客稅」（離境稅）提高三倍，從原本1000日圓漲為3000日圓（約新台幣600元）；並計劃在2028年前增加新的入境檢查費，理由是過度旅遊壓力和財政限制日益增加。

日本政府在製定史上規模最大的國家預算並面臨不斷攀升的公共債務水平之際，做出了這項決定。該政策適用於所有出境旅客，預計將大幅提高入境旅遊收入。

請繼續往下閱讀...

根據最終方案，國際旅遊稅將從每人1000日圓增加至3000日圓。政府預計，2026財年（2026年4月至2027年3月）的稅收收入將比前一年增加2.7倍，達到約1300億日圓。

離境稅於2019年1月7日開始徵收，作為全國性稅費，適用於所有兩歲及以上、無論國籍，透過航空或海運離開日本的個人。此稅費將自動添加到機票和渡輪票中。機組人員及入境後24小時內離境的過境旅客可免繳此稅。

官方解釋，該稅收將用於改善旅遊基礎設施和促進區域旅遊資源發展。政府表示，此次增稅旨在應對過度旅遊問題，並根據「污染者付費」原則，支付與交通擁堵和廢棄物處理相關的費用。

除了提高離境稅外，政府計劃從2028年起引入新的入境相關費用。這將與計劃中的日本旅行授權電子系統（JESTA）掛鉤，該系統將要求來自免簽國家的旅客在線上提交個人資訊並在入境前接受審查。該規定實施後，自2028年起，海外遊客每人需繳納總計約5000至6000日圓的離境稅和JSTA相關費用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法