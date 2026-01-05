高盛一句話點火！台積電股價噴漲110元 外媒曝「1原因」股價還可上漲85％

高盛將台積電目標價一口氣上調35%，點燃今（5日）市場追價行情。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電今（5日）股價創下自今年4月以來最大單日漲幅，在新的一年開始，持續乘著人工智慧（AI）需求的樂觀浪潮向上推進。《彭博》報導，台積電早盤股價一度大漲6.9%，改寫歷史新高，背後推長動力來自高盛（Goldman Sachs），因將台積電目標價一口氣上調35%至新台幣2330元，並預期公司未來一年仍將維持強勁成長動能。

外媒seekingalpha指出，台積電正持續增強實力，而市場對其估值過低，預估台積電未來股價仍具備約50%至85%的上漲空間。

台積電盤中最高觸及1695元、上漲110元，再創歷史新天價，市值續創新高，終場收在1670元、上漲5.36%。分析師指出，台積電為全球最大晶圓代工廠，作為輝達（NVIDIA）與蘋果（Apple）的關鍵供應商，再次成為市場資金追逐的核心標的，也領軍亞洲科技股全面走強。

近期市場對短期過熱與波動仍存疑慮，但投資人對AI題材持續加碼的帶動下，加上「錯過行情的恐懼」（FOMO）情緒，科技類股再度成為推升區域股市的最大引擎。

《彭博》引述高盛分析師呂俊宏（Bruce Lu）報告，AI對台積電而言是一個「多年期的成長引擎」。他同時提到，即便公司未來3年資本支出高達1500億美元（約新台幣4.7兆元）、全力擴充產能，其獲利能力仍在持續改善。

其他半導體個股方面，南韓三星電子股價已連續第5個交易日上漲。市場預期，三星即將公布的初步財報，將為投資人判斷記憶體產業近期的大幅上漲是否有基本面支撐，提供進一步線索。

回顧2025年，台積電股價全年大漲44%，市值首度突破1兆美元，反映投資人對其在AI浪潮中「不可或缺地位」的高度信心。全球眾多晶片設計公司，仍高度仰賴台積電的先進製程與代工能力。

Sanford C. Bernstein分析師李俊豪（Mark Li）則直言，在最先進的半導體製程領域，「台積電的產能就是王者」。他指出，2025年市場主軸依然圍繞AI展開，但在潛在泡沫疑慮下，投資人更應該聚焦「高品質標的」，而台積電正是其中最具代表性的公司之一。

