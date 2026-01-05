下手要快！Costco 1月必搶的10款超值優惠商品

外媒整理10款costco的超值優惠好物，能幫你在2026年有個漂亮的開始。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒《Southern Living》報導，不論你是才剛拿到Costco會員卡的新手，還是早就熟門熟路的老會員，12月人潮退去後再走進賣場，多少都會有點不知從何逛起，報導指出，1月的Costco真的有不少好康，有10款必搶的超值優惠商品，這些好物，能幫你在2026年有個漂亮的開始。

1.Chobani高蛋白希臘優格：如果你還沒發現，高蛋白現在真的很夯。Chobani高蛋白希臘優格每杯含有20公克蛋白質，口味包括香草、櫻桃莓果、芒果與覆盆子檸檬。本月16入組折扣6美元（約新台幣188元），特價只要11.99美元（約新台幣376元）。

2.泰森麵包粉雞胸肉條：採用100%天然白肉雞製成，非常適合快速晚餐或簡單午餐備用。這個月Costco的5磅大包裝直接折5.50美元（約新台幣172元）。

3.高露潔美白牙膏：牙膏快用完了？現在正是補貨好時機。本月高露潔全效預防加強型美白牙膏（5入組）折6美元（約新台幣188元），5條只要12.99美元（約新台幣407元），每位會員限購5組。

4.Celcius氣泡能量飲：想提神又想省錢？Celcius氣泡能量飲本月折6美元（約新台幣188元）。無論是Vibe口味組（蜜桃、熱帶、復古口味）或Core經典組（櫻桃可樂、柳橙、奇異果番石榴），18罐一箱，平均每罐只要1.22美元（約新台幣38元）。

5.Undercover Chocolate黑巧克力藜麥脆片：這款黑巧克力藜麥脆片口感酥脆、不含堅果與麩質，本月每包現折 3.50 美元（約新台幣110元），售完為止。

6.麥蘆卡蜂蜜（Manuka Honey）：以天然保健功效聞名的蜂蜜深受不少人喜愛，兩入組折10美元（約新台幣313元），特價34.99美元（約新台幣1096元）。

7.Jif 花生醬：不論你偏好顆粒還是滑順口感，Jif花生醬都是經典選擇。本月兩罐裝折3.30美元（約新台幣103元），6磅只要10.69美元（約新台幣335元）。每位會員限購4組。

8.Nurri高蛋白奶昔：如果你對蛋白質永遠不嫌多，Nurri 高蛋白奶昔值得一試。每罐 11 盎司含 30 公克蛋白質，口味有巧克力、香草與草莓，12 入一箱。本月折 5 美元（約新台幣156元），特價 14.99 美元（約新台幣470元）。

9.Hotel Signature埃及棉床單組：如果你假期想換新床單卻沒買到，這是好消息。超過3300名Costco會員給予五星好評的Hotel Signature埃及棉6件式床單組，本月折 10 美元（約新台幣313元）。

10.Ziploc保鮮袋：不論是備餐、準備便當，還是收納整理，Ziploc 保鮮袋都是居家神隊友。

