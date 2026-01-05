台積電領軍台股站上3萬點，新台幣震盪走升暫收31.389元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國對委內瑞拉發動大規模空襲，並逮捕總統馬杜羅夫婦，地緣政治風險加劇，美元指數大漲，新台幣兌美元匯率一度貶回31.439元，惟台股不受影響，仍然開高走高，且在台積電領軍下，大盤指數登上3萬點，續創歷史新高，外資熱錢的湧入，也推升匯價再度升破31.4元價位。

新台幣中午暫時收在31.389元、升值3分，台北外匯經紀公司成交量4.81億美元。

新台幣匯價在上週翻紅後，今早以31.42元、貶值0.1分開出，隨後在買賣雙方拉鋸下，匯價走勢震盪，上午盤最低觸及31.439元、最高升抵31.371元，大致仍在31.4元價位上下整理，收盤能否順利站上31.3元價位，可觀察午後外資動向。

美國突襲委內瑞拉後，地緣政治局勢震盪，避險情緒增溫，使美元指數大漲，目前來到98.72。但主要亞幣走勢明顯分歧。人民幣續強，離岸人民幣兌美元早盤升破 6.97，續創波段新高；日圓兌美元再度貶破 157 關卡，創逾一周新低；韓元兌美元匯率則逼近 1450，為 2026 年以來低點。

匯銀人士分析，美國突襲委內瑞拉後，全球金融市場整體反應仍屬有限，油價、股市與匯市並未出現劇烈震盪，目前市場除持續觀察拉丁美洲地緣政治風險是否進一步擴大外，也緊盯美國本週將公布的一系列就業數據，特別是週五的非農就業報告。依市場預期，聯準會 1 月可望維持利率不變，美國經濟數據表現，將成為影響美元與全球資金流向的關鍵變數。

