凱基金控2026年擴招4500人 搶攻AI與財富管理

凱基金控暨五大子公司2026年招募起跑。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕因應AI應用加速發展、業務版圖擴展需求，凱基金控宣布擴大布局人才版圖。凱基金控暨五大子公司凱基銀行、凱基人壽、凱基證券、凱基投信及中華開發資本，預計於2026年招募超過4500名新進人才，較前一年增加約500人，徵才重點鎖定數位科技與財富管理等領域。

凱基金控表示，隨著數位金融快速演進、財富管理需求升溫，加上跨境資金流動日益頻繁，帶動金融業積極延攬跨域專才，2026年將強化集團整合效益，大舉聘用具備科技與金融雙軌能力的人才，尤其聚焦AI技術研發、應用開發、專案管理與AI治理等方向，相關職缺涵蓋AI模型工程師、應用規劃師、AI技術架構師及生成式AI（GenAI）研發工程師，盼以多元數位戰力，打造具競爭力的金融科技生態系。

請繼續往下閱讀...

業務端則配合亞洲資產管理中心布局，及私人銀行業務成長，將擴編財富管理團隊，並延攬資訊科技、投資交易、精算、及核保理賠等專業金融人才，從產品設計到服務流程全面升級，提升整體客戶體驗。

凱基金控同時也持續推動儲備幹部計畫，2026年預計招募近百位儲備幹部及暑期實習生，並擴大數位科技領域的名額，擴大進行新世代人才培育，藉此展現金融科技數位轉型的決心。

凱基金控集團連續2年員工認同度高達近8成，包括員工對公司整體滿意度、留任意願，以及是否樂意推薦公司等多項指標均達標。呼應員工對集團的認同度，並因應大量人才需求並拓展人才來源，凱基金控集團於2025年領先同業推出「跨公司人才推薦獎勵機制」，打破子公司界線，讓集團內部推薦成為吸引優秀人才的重要管道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法