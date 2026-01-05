5款價值連城的經典迪士尼收藏品曝光！這輛道具車拍賣價破1500萬。（歐新社，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕迪士尼是不少人的童年回憶及情感寄托，不管是動畫還是周邊都深受大家喜愛，樂園的每一樣東西，也都可以是愛好者追逐的收藏品，然而隨著時間的推移，有些收藏品的價值可能會出現驚人的上漲，外媒報導，目前最有價值的5款經典收藏品中，以來自飛象之旅的道具小飛象價值最驚人，其拍賣價高達48.3萬美元（約新台幣1515.65萬元）。

《gobankingrates》報導，自1923年以來，迪士尼為全世界製作了一些最令人難忘的電影、角色和體驗，這意味著如果你能找到過去100多年中的紀念品，你可以從中獲利。

以下是5款價值連城的經典迪士尼收藏。

1、1940年代《幻想曲》電影海報

電影《幻想曲》中有太多標誌性的畫面和場景，很難從中選出最突出的1個。然而，由於其稀有性，該片最初上映時的海報已成為最受追捧的迪士尼紀念品之一。

根據The Gamer報道，如果你找到1個，很容易就能得到幾百美元，甚至高達8000美元（約新台幣25.1萬元）。

2、黑鑽牌VHS錄影帶

如果你過去40年一直是迪士尼的粉絲，那麼你很可能買過你最喜歡的電影或電視節目的VHS錄影帶。仔細檢查標籤，看看脊背上是否有1個黑色菱形圖案，以及用白色字體寫的「經典」字樣。

如果真是那樣，你或許能把它賣到幾千美元。 2024年，《遊戲玩家》雜誌報道，1套10盤黑鑽版迪士尼VHS錄影帶在eBay上以4.1萬美元（約新台幣128.65萬元）的價格售出。

3、華特迪士尼的第1次世界大戰素描本

任何華特迪士尼的私人物品在拍賣會上肯定能拍出高價，其中就包括他在第1次世界大戰期間使用的素描本。這本素描本裡蘊藏著他日後成就非凡的想像種子。

2020年，這件物品在拍賣會上以7.5萬美元 （約新台幣235.35萬元）的價格售出。

4、獨角獸豪華轎車雕塑之路

這款人偶最初由迪士尼於1996年推出，展現了史高治·麥克老鴨、唐老鴨和他們的侄子休伊、杜威和路易乘坐加長豪華轎車的場景。它並非小型收藏品，會佔用不少展示空間。

根據The Gamer報道，他們發現了1份標價16.2萬美元（約新台幣508.35萬元）的清單。

5、來自飛象之旅的道具

任何熱愛迪士尼，尤其是迪士尼樂園的人，都可能對遊樂設施中的小飛象道具車感興趣。不過，要做好為這件收藏品支付高昂價格的準備。根據路透社報道，2018年，1輛這樣的飛行大象道具車以48.3萬美元（約新台幣1515.65萬元）的價格拍賣成交。

