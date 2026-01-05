馬杜羅政權倒了、但私鑰在哪裡？中媒曝 :「600億美元比特幣」成全球懸案

委內瑞拉政局，價值600億美元的「比特幣」會落入誰手，市場正關注。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕馬杜羅遭美國「閃擊式」抓走了，委內瑞拉政局在數小時內劇烈翻轉，但金融市場正緊盯不放，委內瑞拉傳說中的「600億美元比特幣」（約新台幣1.88兆元），到底落入誰手。據報導，隨著馬杜羅政府核心圈層的瓦解，誰掌握著開啟這筆數位財富的「私鑰」，成為了華盛頓最為關切的問題之一。

中媒指出，據傳這批被指用來規避制裁、藏身於冷錢包中的數位資產，該資金累積始於2018年。當時委內瑞拉出口了73.2噸黃金、價值約27億美元（約新台幣2259億元）。知情人士向媒體透露，若其中一部分資金在比特幣價格處於3000至1萬美元（約新台幣9.4萬元-31.3萬元）低點時完成轉換，並持有至2021年6萬9000美元（約新台幣216.5萬元）的高點，其增值幅度將極為驚人。

請繼續往下閱讀...

如果這項估算屬實，該筆資產的規模將足以匹敵微策略公司（MicroStrategy）的持倉，甚至超過薩爾瓦多的國家儲備。除了比特幣，穩定幣也在該國的資金流動中扮演了重要角色。

根據Zerohedge，隨著制裁收緊，委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）開始要求中間商使用泰達幣（USDT）結算石油貨物。到2025年12月，該國約80%的石油收入據稱是以USDT形式收取的。儘管Tether公司已凍結了部分關聯錢包，但這可能只是冰山一角。

報導指出，為了實現資產的隱匿轉移，相關人士搭建了一條跨越土耳其、阿聯等地的複雜通道。消息人士向媒體描述，這項流程通常始於委內瑞拉的黃金開採與出口。黃金被運往土耳其和阿聯進行精煉和出售，所得收益並非直接匯回，而是透過場外交易（OTC）經紀商轉換為加密貨幣。隨後，這些資金會經過「混幣器」處理以模糊來源，最終存入冷錢包。

據傳，在這個金融架構中，Alex Saab被普遍視為核心人物。根據彭博報導，Alex Saab曾於2024年1月被馬杜羅任命為委內瑞拉國際投資中心負責人。在華盛頓的視角中，他是建構這影子金融體系的「建築師」。

不過，目前的懸念在於，控制這些冷錢包私鑰的可能並非某一個人。消息人士透露，可能存在由瑞士律師設計的多重簽名機制，將金鑰分散在不同司法管轄區的多名受信任人員手中，以確保資產安全。

分析師指出，隨著委國政權異動，這些加密資產是否會像許多「沉睡」的比特幣巨鯨地址一樣永久封存，還是會被美方透過法律與情報手段追回，尚不可知。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法