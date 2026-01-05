台灣好市多會員注意！4/1起調漲會員年費 全面漲至1500元

台灣好市多將於2026年4月1日起，正式調整會員年費。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣好市多今日發出公告，將於2026年4月1日起，正式調漲會員年費，全面漲至1500元。

綜合媒體報導，根據好市多公告顯示，金星主卡（Gold Star）會員年費將從原先1350元漲至1500元，漲幅約11%；商業主卡（Business）會員年費則從原先1150元漲至1500元，漲幅約30%，而商業副卡（Business Add-on）漲最多，會員年費從原先900元漲至1500元，漲幅高達67%。

另外，台灣好市多也指出，自2026年4月1日起，每位商業副卡皆可持有1張免費家庭卡。惟於2026年3月（含3月）之前新申辦或申請續約商業副卡，且適用舊會員年費者，無法再申辦1張免費家庭卡。

而到期月份為2026年4月（含4月）之後月份會員，無論何時申請續約，將以新會員年費計算。已過期會員但於2026年4月（含4月）之後辦理續約者，皆以新會員年費計算。

台灣好市多表示，公司宗旨是以合理價格持續提供會員高品質的商品和服務，誠摯感謝消費者的支持和愛護。

