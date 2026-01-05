關係回溫 川普與馬斯克在海湖莊園共進晚餐

全球首富馬斯克（Elon Musk）分享一張他與川普夫婦共進晚餐的照片，立刻在社群媒體上掀起熱議。（圖擷取自馬斯克X帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕全球首富馬斯克（Elon Musk）週日（4日）分享一張他在海湖莊園與美國總統川普（Donald Trump）和美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）共進晚餐的照片，立刻在社群媒體上掀起熱議。

綜合媒體報導，馬斯克週日在社交平台X發文表示，他昨晚與川普夫婦在共進了一頓愉快的晚餐，並稱「2026年將會是精彩的一年！」。

報導指出，這張照片是在上週六（3日）晚上在佛羅裡達州海湖莊園舉行的一場活動中拍攝的，照片也引發了人們的猜測，認為馬斯克和川普在經歷了數月的緊張關係後，他們的兄弟情誼可能已經重歸於好。

馬斯克發文一出，立刻在社群媒體上掀起熱議，有網友表示「很高興看到你們又開始一起工作了。你們真是個很棒的團隊。」、「你們在那張照片裡聊的是什麼呢……讓我猜猜，是美國的未來、太空探索和超高速驅動？」、「看到照片我真是太高興了！我們需要你們再次合作！我們能把你們的方法應用在政界人士身上嗎？」、「男孩們回來了！ ！ ！ ！」等。

但也有網友不看好，稱「所以你和某個你聲稱在愛潑斯坦案卷裡的人一起吃飯了？」、「馬斯克，你願意支持派你的兒子們為川普總統上戰場嗎？我是真心發問。」、「這種反反覆的關係到底意味著什麼？」等。

