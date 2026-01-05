抓緊搶購！好市多11款1月「線上獨家優惠」商品 折扣20％起跳

好市多11款1月「線上獨家優惠」商品，折扣20%起跳。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）新年伊始就推出省錢好禮，剛發布了一系列線上專屬優惠，讓原本就極具競爭力的價格更加誘人，而在獨家優惠中，又以咖啡豆、無骨馬希魚等11款商品，物超所值，折扣至少20%起跳。

《Eat This, Not That!》報導，好市多1月線上獨家優惠商品，從美食佳餚到廚房小工具，甚至是禮品卡，應有盡有，想省下大筆開支，不妨抓緊時間搶購，以下是11款物美價廉的商品。

1、Mahi Mahi 無骨魚

如果您喜歡吃魚，不妨試試這款10磅裝的無骨馬希魚，每份6盎司，現價199.99美元（約新台幣6276元），可享80美元（約新台幣2510元），折價28.57%。

1位顧客表示，這是頂級品質的魚，預先冷凍並用收縮膜包裝，您只需將其放入冰箱冷凍即可，每份6盎司，大小正適合大多數人。

2、Vitamix Ascent X2 SmartPrep 豪華廚房系統

想找些廚房小工具來幫助你實現2026年的健康目標嗎？現在入手Vitamix Ascent X2 SmartPrep豪華廚房料理機，售價僅549.99美元 （約新台幣1萬7259元），立減150美元（約新台幣4707元），折價幅度為21.42%。1位顧客說，這款絕對是同類產品中的佼佼者。我愛Vitamix的所有功能，尤其是它能製作冰沙、湯、冰淇淋等等，擁有1台Vitamix絕對物超所值。

3、達美樂禮品卡

達美樂披薩4張25美元（約新台幣785元），現只要79.99美元（約新台幣2510元），便宜20%。

4、Popcornopolis 金屬情人節愛心迷你甜筒

情人節快樂！現折扣10美元（約新台幣314元），只需34.99美元（約新台幣1098元）折幅為22.22%，即可獲得24袋 Popcornopolis金屬情人節愛心迷你甜筒爆米花、焦糖爆米花和壺式爆米花。

1位顧客說， 我買了這些爆米花送給我的員工作為情人節禮物。他們非常喜歡這些爆米花，同事們都問我是從哪裡買的，好讓她也買一些。

5、Instant Pot RIO Gourmet 6誇脫多功能電壓力鍋

Instant Pot RIO Gourmet 6誇脫多功能電壓力鍋是另1款能幫助您實現2026年目標的廚房神器。現價69.99美元（約新台幣2196元），可折20美元（約新台幣628元），折幅為22.22%。

1位顧客說，我太愛我的Instant Pot了！它幫我節省了烹飪時間，那些需要幾個小時才能煮熟的食物，現在都能輕鬆搞定，而且它不會改變食物的味道。

6、Cadet 三重口味特大號烤肉串狗零食

這款Cadet三重口味特大號烤肉串狗零食，10串裝，兩盒，現價33.99美元（約新台幣1067元），可節省9美元（約新台幣282元），或20.93%。 1位顧客說，我家30磅重的梗犬混血兒特別喜歡！他吃1個要花30到45分鐘，而且他咀嚼速度很快。

7、Vital Proteins 海洋膠原蛋白

Vital Proteins 海洋膠原蛋白（無味，14.5 盎司）現價僅需 31.99 美元（約新台幣1004元），可享8美元（約新台幣251元）折扣，扣幅達20%。1位顧客說，使用這款膠原蛋白3週後，我的臉部皮膚看起來更有彈性、更亮澤。不過，它的味道不太好，而且混合物黏糊糊的，建議你先將它與你喜歡的任何粉末混合，然後再加入液體。

8、Ninja NeverClog 三合一果汁機、切片機與切絲機

Ninja NeverClog 三合一果汁機、切片機和切絲機，現價119.99美元（約新台幣3765元），可享30美元（約新台幣942元）或20%折扣。 「這款永不堵塞的榨汁機太棒了，使用和清洗都很方便，我喜歡它榨出的果渣非常乾爽，」1位用戶寫道。

9、奢華小食甜鹹即食熟食拼盤

準備舉辦活動？這款Luxe Bites 甜鹹口味即食熟食拼盤是賓客們喜愛的便捷開胃菜。現在購買立減50美元（約新台幣1569元）或25%，只需149.99美元（約新台幣4707元）。 「包裝非常精美，冷藏保存。食物非常美味，」1位顧客評論道。

10、Mayorga Café Cubano 烘焙咖啡豆

Costco是購買咖啡的最佳去處。現在，優惠10美元或22.22%，只需34.99美元（約新台幣1098元），即可購買Mayorga Café Cubano Roast咖啡，USDA有機認證，深烘焙，整豆，2磅裝，兩包。

「這可能是地球上最好的咖啡豆，」1位顧客宣稱。 「我們是咖啡發燒友，這些年來，我們嘗試過無數種咖啡豆，從本地咖啡店到網購，再到Costco琳滿目的品種。我一時興起買了1袋這種咖啡豆試試，結果就徹底愛上了。因此，這次1次在Costco.com上買了20袋。

11、希臘番紅花全絲

番紅花愛好者應該入手這款14克裝的希臘全線番紅花，售價59.99美元（約新台幣1883元），現在立減20美元或25%。 「這款番紅花香氣濃鬱，色澤誘人。我經常使用，而且價格是同等品質、來信譽良好的供應商的最佳選擇。」1位顧客寫道。

