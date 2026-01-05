抓穩了！羅伯特清崎預測白銀本週突破100美元

投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）預測白銀美國時間週一（5日）開盤價有望漲至100美元。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國與委內瑞拉衝突，川普總統下令成功逮捕委國總統馬杜羅，在美國襲擊委內瑞拉引發該地區地緣政治緊張局勢後，市場看好黃金和白銀價格可能大漲。對此，知名理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）預測，白銀美國時間週一（5日）開盤價有望漲至100美元（約新台幣3140元）。

羅伯特清崎今（5日）稍早在社交平台X發文，預測白銀週一（5日）開盤價為100美元，並有望創下歷史新高。

羅伯特清崎發文一出，引發網友熱議，有網友表示，「這真是個大膽的預測！白銀價格達到100美元將是歷史性的大漲，但短期內極不可能。高風險，高想像」、「我同意你的預測，但我更傾向於開盤價為 101 美元，之後橫盤整理」、「如果白銀價格達到 80 美元，就無人能擋—100 美元將非常有可能實現」、「不可能的100美元相當於33%，一半的銀行都會破產」、「我預測這個預測可能過於樂觀」等。

