「石油」財富的兩面刃 ! 外媒揭 : 委內瑞拉「黑金宿命」一次看懂

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普上周六 （3 日） 突然宣布美軍已對委內瑞拉實施軍事打擊，扣押總統馬杜羅，並宣稱將「全面接管」委國石油產業。外媒直言，美委兩國關係再次因加勒比海國家的能源財富而凸顯。

據報導，委內瑞拉的石油財富及其與美國的關係，有時是共生、有時卻是緊張，而石油則是這兩國在10多年來的衝突核心。如今，隨著川普下令抓獲馬杜羅，該國石油資產再度被推到檯面上。這也標誌著，美委關係進入一個前所未見、以能源資產為槓桿的全新階段。

根據石油輸出國組織（OPEC）數據，委內瑞拉的石油儲量約占全球總量的17%，讓這個加勒比海國家成為全球能源版圖上的關鍵角色。

川普表示，美國將在「有序過渡」完成前實質掌控委內瑞拉，並規劃以該國原油作為經濟復甦的核心資源。他在海湖莊園的記者會上毫不掩飾地說，美國最大的石油公司將進場，投入數十億美元，修復早已殘破不堪的石油基礎建設。

在委內瑞拉，石油被視為一把雙刃劍。當地經濟學者指出，正是石油，反覆將國家推入榮景或崩潰的循環之中。即便全球能源轉型勢在必行，短中期內，石油依舊具備難以取代的經濟與地緣政治價值。

沙烏地阿拉伯靠每日約1000萬桶的產量持續累積財富，而委內瑞拉的已知儲量甚至超越沙國。若能在外資與國際石油巨頭的協助下恢復產量，石油仍可能成為委內瑞拉經濟重生的引擎。

而美國長期深度介入委內瑞拉的石油史。早在1914年委國成為工業化產油國後，美國便逐步成為其最重要的貿易夥伴與買家。從洛克斐勒旗下標準石油在馬拉開波湖的早期投資，到二戰期間為盟軍供應燃料，即便1974年產業國有化後，美國企業仍透過合約、技術與經營模式，深度影響委內瑞拉石油體系。

1999年查維斯上台時，委內瑞拉日產量接近320萬桶，多數輸往美國，尤其是德州與路易斯安那州那些專為重質原油設計的煉油廠。

然而，2007年起，查維斯推動一連串法律改革，要求國家掌握多數股權與更高權利金，隨即引爆康菲石油、埃克森美孚等國際企業提告索賠，爭端延續至今。專家指出，這些衝突被查維斯與後來的馬杜羅塑造成「捍衛國家資源」的政治敘事，但真正拖垮產業的，卻是國營石油公司 PDVSA 長年的腐敗與管理失能，委內瑞拉經濟也全面崩塌。

過去20年，委內瑞拉GDP大幅萎縮，僅2014至2020年間就連續7年衰退，並在2017至2021年經歷惡性通膨，經濟規模幾乎退回到多明尼加共和國等級。即便如此，龐大的石油儲量仍讓國際能源企業難以忽視，前提卻是必須出現政治穩定、法治保障與清楚的遊戲規則。

分析人士提醒，3000億桶儲量並不等於快速復甦。委內瑞拉的多數原油屬於超重質油，開採與精煉成本高昂，加上長期欠缺投資，技術與產能早已荒廢。因此，即使馬杜羅下台，重建該國產業仍需數百億美元資本、長時間投入，以及真正可信的政治轉型。

