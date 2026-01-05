自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

多箭齊發！日股2026年開春大漲逾千點 韓股狂飆逾2.5％

2026/01/05 08:37

多箭齊發！日股2026年開春大漲逾千點。（彭博資料照）多箭齊發！日股2026年開春大漲逾千點。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在多箭齊發，日股延續2025年亮麗封關，2026年開紅盤指數大漲逾千點，飆51508點，而南韓綜合指數也在科技股帶動下，指數開高，大漲逾2.5%。

受惠通膨回升、公司治理改善、日本央行貨幣政策正常化，以及全球AI產業高速發展的推動，日經225指數2025年封關日下跌0.37%，收至50339.48點，創下史上最高年終收盤價。

週一（5日）為2026年日股第1個交易日，在利多加持下，指數開盤直接衝51010點，大671點或1.33%，指數開高走高，一度來到51508點，漲1169點或2.32%，台北時間8點23分，報51366點，或1027點。

法人認為，因貨幣政策壓力可控、資金持續回流、企業體質改善等多重利多挹注，仍審慎看好2026年日股表現。

不僅日股大漲，南韓綜合指數新春也狂飆，指數開盤大漲76.29點或1.77%，以4385.92點開出，指數開高走高，一度來到4420.92點，漲111.29點或2.58%，截至台北時間8點36分，報4395.03點，漲1.98%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財