多箭齊發！日股2026年開春大漲逾千點 韓股狂飆逾2.5％

多箭齊發！日股2026年開春大漲逾千點。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在多箭齊發，日股延續2025年亮麗封關，2026年開紅盤指數大漲逾千點，飆51508點，而南韓綜合指數也在科技股帶動下，指數開高，大漲逾2.5%。

受惠通膨回升、公司治理改善、日本央行貨幣政策正常化，以及全球AI產業高速發展的推動，日經225指數2025年封關日下跌0.37%，收至50339.48點，創下史上最高年終收盤價。

請繼續往下閱讀...

週一（5日）為2026年日股第1個交易日，在利多加持下，指數開盤直接衝51010點，大671點或1.33%，指數開高走高，一度來到51508點，漲1169點或2.32%，台北時間8點23分，報51366點，或1027點。

法人認為，因貨幣政策壓力可控、資金持續回流、企業體質改善等多重利多挹注，仍審慎看好2026年日股表現。

不僅日股大漲，南韓綜合指數新春也狂飆，指數開盤大漲76.29點或1.77%，以4385.92點開出，指數開高走高，一度來到4420.92點，漲111.29點或2.58%，截至台北時間8點36分，報4395.03點，漲1.98%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法