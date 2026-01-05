8旬翁欣喜若狂住高級養老院才半年！女目睹「震撼一幕」 嚇呆準備落跑

8旬翁欣喜若狂住高級養老院，才半年，女目睹「震撼一幕」，嚇呆準備落跑。（示意圖，路透）



〔財經頻道／綜合報導〕養老院作為老年人的住所越來越受歡迎，然而這只是新生活的開始，隨著時間推移，問題將逐漸浮現，1名82歲患有失智症的老翁佐佐木隆（化名），欣喜若狂搬進會為你做任何事的養老院，剛搬進去，老翁樂喊簡直是天堂，不過才半年後，女兒震驚發現父親認知功能明顯下降，穿衣上廁所都要人幫忙，整天坐在公共區域的椅子上，目光呆滯地盯著電視，憂父親病情加重，正考慮將其轉到另1家以康復為主的機構，希望父親的病情能有所好轉。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，55歲的女兒田中由美（化名）帶著一絲遺憾說道，「我從未想過，悉心周到的照顧會為我的父親帶來如此巨大的改變。」

由美的父親曾是１名高中教師，個性嚴謹而活躍，即使退休後也積極參與社區活動。然而，在他80歲之後，雙腿開始無力，並出現了老年癡呆的症狀，他開始擔心獨自在家生活。

於是在與家人商量後，決定讓父親入住養老院，在選擇養老院時，由美最重視的是員工的素質和護理水平。在考察了3家養老院後，她最終選擇了1家入院費高達數百萬日圓、月費在20多萬日圓的私立養老院。

由美說，最終促使他做出決定的是養老院院長的話：“我們員工素質很高，住戶可以按照自己的節奏生活。” “我希望父親能擺脫家務和個人護理的負擔，安享晚年。我覺得這是我表達孝心的最好方式，而父親剛搬進來時欣喜若狂，並說道：這裡簡直是天堂，他們會為你做任何事情開始。

不過，才入住半年，一切都變調了，由美說，當她去探望父親時，發現父親原本整齊的衣服變得有些破舊，表情也變得茫然。 「即使我們和他說話，他也沒什麼反應。」

我們問養老院的工作人員，他們卻笑著說：『別擔心，我們會照顧好一切，從換衣服到送飯。』

由於父親的認知功能明顯下降，他現在需要工作人員的幫助，才能穿衣上廁所，而這些他以前都是可以自己完成的。且現在他整天都坐在公共區域的椅子上，目光呆滯地盯著電視。

當由美問：「爸爸，您聽得懂我說話嗎？」時，他只是茫然地看著她，歪著頭。

面對父親的症狀，由美後悔說，父親的失智症在這種人人都替他做好的環境裡加重了。我當初選擇這家機構是因為我覺得這對他最好，沒想到卻加重病情，現由美正在考慮將父親轉到另１家以康復為主的機構，希望父親的病情能有所好轉。

專家表示，過度照顧會剝奪老年人獨立思考和行動的機會，導致其身心功能下降。因此，家人在為親人找尋合適的養老院時，重要的是考慮其對支持患者獨立生活的態度，而非設施的豪華程度。

