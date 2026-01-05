交易大減！彰化土地現值連漲3年 地王每坪71.3萬創新高

彰化縣公告土地現值從2024到2026已經連3漲，地王區段依舊由彰化市民族路東側（中華路至合庫彰營支庫）蟬聯。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化地主注意了！今（2026）年彰化縣公告土地現值較去（2025）年微調上漲2.16％，加上前兩年分別調漲2.96％與1.56％，等於連續3年走升，民眾在買賣、贈與或繼承時，土地增值稅或遺產及贈與稅等稅負只會愈墊愈高。

彰化縣地王寶座穩坐超過20年，位在彰化市民族路東側（中華路至合庫彰營支庫）一帶，公告土地現值每坪71.3萬元，比去年又變貴。（記者張聰秋攝）

根據稅法規定，土地持有與移轉課稅基礎不同；公告地價是課徵地價稅的依據，屬於持有稅；公告土地現值則是計算土地增值稅，以及遺產稅、贈與稅的重要基準，牽動實際交易成本。簡單說，沒有賣地不會動到現值，但只要移轉，現值愈高，稅金就愈重。

彰化縣地價及標準地價評議委員會評議通過，今年全縣「地王」依舊由彰化市民族路東側（中華路至合庫彰營支庫）蟬聯，這塊黃金地段公告土地現值每坪71.3萬元，相較去年每坪70.9萬元微漲0.61%，再創新高，連霸超過20年。

相較於有買賣、繼承才依公告現值課徵的土地增值稅，每兩年調整一次、作為地價稅基準的公告地價，今年全縣平均調幅3.64％，其中地王區段的公告地價則維持每坪約30.9萬元，與前期（2024年）持平，讓該區段持有者的地價稅負擔喘口氣。

公告現值連3年上揚，全縣近5季不動產實價登錄的交易數據，包含住宅區和農業土地，交易量皆呈遞減趨勢。地政處表示，雖然交易量減少，但成交價格及地價調查結果仍微幅上漲，整體反映出市場「量縮但價不跌」的現狀。

地政處強調，公告土地現值是課徵交易買賣的依據，對長期持有、沒有買賣或繼承贈與的民眾來說，現值調升並不會直接增加稅負。

今年適逢重新規定地價，1月2日至2月2日受理申報地價，土地所有權人若未申報，將按公告地價80%作為申報地價，作為未來兩年課徵地價稅的基準。

