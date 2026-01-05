川普放話拿下格陵蘭！丹麥首相反擊這麼說

川普放話拿下格陵蘭！丹麥首相反擊警告「停止威脅」（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕就在美國抓捕委內瑞拉領導人馬杜羅隔天，美國總統川普向媒體表明他「絕對」需要格陵蘭，對此，丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）反擊警告川普「停止就收購格陵蘭島發出威脅」。

外媒報導，隨著華府出兵干預委內瑞拉，再度引發外界對格陵蘭的憂慮，川普已多次明確表示，希望將格陵蘭併入美國版圖。

請繼續往下閱讀...

川普接受「大西洋月刊」（The Atlantic）採訪時的發言，以及他最有影響力的幕僚之妻在社群媒體上傳格陵蘭全島覆蓋美國國旗的地圖，加深了外界的這些疑慮。

丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）4日晚在聲明中表示：「我要向美國把話說清楚，所謂美國應接管格陵蘭的說法，簡直荒謬至極。」

她表示：「因此，我在此嚴正要求美國，停止威脅你們長期的親密盟友，並停止威脅另一個國家的人民。他們已經說得很清楚，自己並非待價而沽的商品。」

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）同樣於4日發聲明表示：「當美國總統說『我們需要格陵蘭』，並將我們與委內瑞拉及軍事干預掛鉤時，這不僅大錯特錯，更是對我們的不尊重。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法