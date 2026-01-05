冬天通勤族必備神器！UNIQLO「4990日圓」保暖背心 網讚：像站在暖氣旁

UNIQLO「4990日圓」保暖背心，網喊穿上就像站在暖氣邊。（擷取自優衣庫）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著冬季到來，1件保暖、防水的背心，是每個人衣櫥必備單品，尤其是通勤族，以實惠價格提供高品質且機能性的日常服飾的優衣庫（UNIQLO），也推出1款Puff Tech Compact Vest輕巧保暖背心，網狂讚「我感覺體感溫度完全變了，不再覺得冷了，就像站在暖氣旁邊一樣。」

日媒報導，售價只要4990日圓（約新台幣998元）的優衣庫「Puff Tech Compact Vest」背心，輕巧保暖，深受好評，其保暖性能足以作為中間層穿在任何外套裡面。

請繼續往下閱讀...

報導指出，「Paftech Compact Vest」是１款功能強大的背心，採用中空纖維製成，能夠鎖住空氣，提供卓越的保暖性能。外層布料由超細纖維製成，觸感極為柔軟，且其領口採用按扣設計，外觀簡約俐落。

且這款背心具有防水功能，可抵禦小雨，洗後速乾，易於打理。此外，它還配有方便的收納袋，使其用途廣泛，既可作為外套穿著，也可作為內搭穿著。

顧客評論道：「它太輕薄了，感覺像沒穿一樣，卻又非常保暖。」、「它可機洗、輕便、百搭，我很高興買了它。」、「它徹底改變了我對溫度的感知。我不再覺得冷了。穿上它的那一刻，我就感覺到明顯的溫暖，就像站在暖氣旁邊一樣。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法