台積電列高盛亞太區首選買進清單！目標價高喊2330元。

〔財經頻道／綜合報導〕護國神山台積電（2330）列高盛亞太區首選買進清單，報導指出，AI（人工智慧） 已成為台積電長期成長的關鍵驅動力，預計今年毛利率將突破60%，而到2027年，EPS將突破100元大關，達105.93元，不僅維持「強力買入」評級，目標價從1720元一舉上調至2330元。

繼日前Aletheia Capital 將台積電目標價提高到2400元之後，高盛也將目標價喊到2330元。

外媒報導，高盛在報告中指出，預計人工智慧將導致產能緊張持續至2027年，代幣消耗的指數級增長將使矽晶片需求持續超過供應。為滿足這種結構性需求，高盛現預計台積電將在2026-2028年間投入超過150億美元的資本支出。

報告指出，預計台積電的3奈米/5奈米晶圓產能在2026/2027年將保持緊張，預測這兩年以美元計算的營收增長分別為年增30%和28%，高於先前對這兩個時期均為22%的估計。

儘管資本支出增加且海外擴張持續，高盛預測台積電的毛利率將在2026-2028年達到並維持在60%以上，這得益於海外晶圓廠稀釋影響較輕微以及生產力的持續提升。

在毛利率走高的推動下，台積電的獲利預測也被大幅調升。報告預計台積電 2026 年的 EPS 將達到 82.56 元，而 2027 年 EPS 更將達到 105.93 元，這是台積電史上首次 EPS 預測值突破 100 元大關。

