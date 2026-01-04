黃金白銀價格將開高 5大因素一次看

在美國襲擊委內瑞拉引發該地區地緣政治緊張局勢後，黃金和白銀價格可能在1月5日（周一）高開。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國與委內瑞拉衝突，川普總統下令成功逮捕委國總統馬杜羅，據市場專家稱，在美國襲擊委內瑞拉引發該地區地緣政治緊張局勢後，黃金和白銀價格可能在1月5日（周一）高開。

Ya Wealth董事Anuj Gupta表示：美國對委內瑞拉的襲擊預計將引發該地區的地緣政治緊張局勢，進而加劇不確定性。因此，預計黃金、白銀、銅、原油、汽油和其他大宗商品將高開。

黃金價格在經歷了自1979年以來最強勁的年度漲幅後，預計將在2025年上漲近70%，而週末美國發動的襲擊預計將再次引發市場關注。

委內瑞拉據信擁有南美洲最大的黃金儲量，約161噸，以當前市場價格計算價值近220億美元。

黃金和白銀在經歷了自1979年以來最強勁的年度漲幅後，以平穩的姿態進入了2026年。投資者正在評估即將於下週生效的關鍵商品基準指數的重新平衡。上週五，金價一度上漲1.9%，但在美國交易時段回吐了大部分漲幅；而白銀價格在早盤飆升4%後出現回落。

以下為影響黃金價格的五大因素：

1. 美國攻擊委內瑞拉

美國週六對委內瑞拉發動了大規模軍事行動。美國總統川普透過其社群媒體平台Truth Social宣布了此次襲擊，並聲稱馬杜羅及其妻子已被拘留並帶離該國。

2. 原油價格

2026年第一個交易日，油價基本上保持穩定，因為市場對供應過剩的預期抵消了影響幾個歐佩克國家生產的地緣政治風險。布蘭特原油期貨收在每桶61美元以下，交投相對清淡，而西德州中質原油收在每桶57美元以上。中東市場，包括杜拜基準原油等衍生性商品，在亞洲關鍵交易時段遭遇強勁拋售壓力而走弱。

3. 金銀比

經過一周的劇烈波動，金銀比價攀升至60左右，此前週一早些時候曾觸及54的低點。據Pace 360​ 首席全球策略師 Amit Goel稱，當金銀比跌破80時，白銀價格開始進入超買區域。在金銀比價中，80是關鍵點。同樣，當該比價超過80時，黃金價格就進入超買區域。目前國際市場黃金價格為每盎司4345.50美元，白銀價格為每盎司71.30美元，金銀比價略高於60，表明白銀價格目前處於超銀區域。

4. Tether 購買黃金

市場專家表示，推動金價飆升的另一個關鍵因素可能是Tether等非國有實體的參與度不斷提高，這增強了黃金的結構性需求下限，並降低了調整階段的下行風險。

值得注意的是，Tether的黃金儲備與其黃金支持的代幣無關。相反，這些黃金購買資金來自公司利潤，是其更廣泛的儲備多元化和資產負債表穩健性戰略的一部分。Tether持有的超過100噸黃金與代幣發行無關，這凸顯了企業和科技驅動型金融機構越來越將黃金視為央行資產，就像過去各國央行。

5. 印度盧比疲軟

2025年，印度盧比遭遇了2022年以來最大的年度跌幅，兌美元匯率下跌近5%，儘管美元在全球普遍走弱，且大多數新興市場貨幣走強。分析師認為，盧比表現不佳的主要原因是持續的資本外流和貿易相關的不確定性延長，而非國內宏觀經濟壓力。盧比面臨的壓力主要來自外國證券投資者（FPI）資金流入疲軟、出口成長疲軟以及進口商避險需求增加。

