40歲以上找工作容易被刷掉？專家曝殘酷現實教你1招突圍

〔財經頻道／綜合報導〕40歲以上想找工作或換工作，必須考慮的因素很多，特別是年齡偏高面臨諸多職場現實。美國專家表示，年長的求職者若只專注於尋找熱情，恐面臨長期失業的風險。為了讓雇主青睞，中年求職者不妨從「3C」-工作文化、薪資和挑戰（culture、compensation、challenge）面向，釐清自己想要的職涯發展。更重要的是，學習從雇主的角度思考問題，聚焦雇主的痛點重新調整求職策略的人，更容易獲得工作機會。

商業內幕報導，職涯發展專家格里夫（Loren Greiff）分享她對 40 歲以上求職者的建議。她直言，對於年紀稍長的求職者來說，最大的風險不是被拒絕，而是人資的沉默，這可能導致職業生涯的低谷期演變成長期失業。

她稱，雇主對年紀稍長的求職者經常考慮成本、即時效益與風險，當個人熱情成為求職主軸時，雇主往往會將其認為缺乏專注、用人成本過高，或資歷過高。她說，一開始就充滿熱情的人通常不會被直接拒絕，但會遇到求職阻礙，恐陷入長期失業。

為了重新調整這些經驗豐富的求職者，使他們更受雇主青睞，格里夫建議他們思考自己的下一個職位，並根據「3C」（工作文化、薪資和挑戰）擇定優先順序，讓年長的求職者超越自己的目標，從雇主的角度思考問題。

為什麼「3C」對年長求職者如此重要？格里夫說，雇主往往對聘用資深員工進行試驗的容忍度較低，而且在你職業生涯後期，犯錯後恢復的時間也更短。透過「3C」來釐清自己想要的職涯發展軌跡，並不是年長求職者的偏好，而是一種風險管理工具。

格里夫表示，如果你在下一份工作中的主要關注點是迎接新的挑戰（challenge），那麼簡單地說你想晉升到下一個級別就太含糊了。至於那些將工作文化（culture）視為最重要考量的人，則要先思考想要的工作文化是什麼。

或許，薪資（compensation）可能年長求職者最優先的考量，對於一些曾離開職場去撫養孩子、照顧年邁父母或休假，現在想要重新投入工作的人來說，情況可能就是如此。格里夫說，這會導致一種截然不同的策略，因為如果薪資是你的首要考慮因素，你就可以接受每週出差，也可以接受熬夜工作。

由於個人求職的偏好沒有對錯，格里夫說，這種簡單的練習可以幫助年長的求職者減輕壓力、權衡取捨，並將各種假設和空想變成可靠的導航。

格里夫還建議，求職者不要只考慮自己的需求，而應該思考自己能為未來的雇主解決什麼問題。她督促所有 40 歲以上的求職者思考一個實際問題，包括「你有哪些緊迫的難題」及「你擁有優勢」，一旦你能把這一點說清楚，薪酬就不再像成本，更像是投資報酬率。

總而言之，格里夫強調，那些聚焦雇主的痛點重新調整求職策略的人，更容易獲得工作機會，不這樣做的人則有可能陷入長期失業的困境。

