馬杜羅曾挑釁川普說「來抓我啊」影片曝光 真的落難了

白宮發布了一段馬杜羅曾挑釁川普來抓他的舊影片，影片中馬杜羅（右）說「來抓我啊」，想不到他真的淪為階下囚了。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在從美國總統川普所說的「戒備森嚴的堡壘」中逮捕委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅及其妻子的第二天，白宮發布了一段馬杜羅曾挑釁川普來抓他的舊影片，影片中包括馬杜羅說「來抓我啊」，想不到他真的淪為階下囚了。

這段影片詳細介紹美軍於1月3日發起的代號為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的軍事行動，該行動旨在透過「大規模打擊」在加拉加斯抓捕馬杜羅。影片內容包括夜視畫面以及川普和其他美國官員的官方簡報剪輯。

影片中展現了突襲和爆炸的殘酷畫面，同時也出現了馬杜羅的「來抓我啊」等口號。

白宮在X上發文表示，「尼古拉斯馬杜羅曾有機會，直到他錯失良機。川普政府將始終捍衛美國公民免受一切國內外威脅」。

川普上週六宣布，美軍在委內瑞拉發動了一次大規模襲擊，抓獲總統馬杜羅和他的妻子西莉亞·弗洛雷斯。此前，加拉加斯在黎明前遭到襲擊，造成至少40人死亡，並在首都引發了廣泛的恐慌。

在接到多起爆炸和低空飛行飛機的報導後，委內瑞拉政府軍在全國部署，該國進入國家緊急狀態。

馬杜羅和他的妻子現在在紐約被控恐怖主義和毒品罪，川普指責馬杜羅經營一個「毒品恐怖組織」。 川普在社群媒體平台Truth Social上發布的一張照片顯示，馬杜羅戴著手銬，被黑色面罩遮住臉。

