UNIQLO 7件必備服飾 新年送親友最好禮！

UNIQLO提供價格親民、品質優良的基本款服飾，採用創新功能性布料，設計經典簡約。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕優衣庫（UNIQLO）提供價格親民、品質優良的基本款服飾，採用創新功能性布料，設計經典簡約。如果您還在為新（2026）年禮物發愁，不妨來優衣庫挑選一份心儀之選。

從休閒正裝、運動服、家居服到更多日常百搭單品，優衣庫應有盡有。此外，優衣庫也以其高品質服裝和實惠的價格而聞名。優衣庫冬季促銷活動仍在進行中。顧客可以趁庫存售罄前購買冬季必需品，享受優惠價格。以下是7件優衣庫適合送禮的服飾。

請繼續往下閱讀...

1. 男女通用全拉鍊連帽衫

這款連帽衫適合追求舒適與時尚的男士或女士。寬鬆的版型搭配多個口袋，採用棉混紡布料，觸感柔軟舒適，又不失挺括感。

2. PUFFTECH 輕便夾克

優衣庫的PUFFTECH科技輕盈保暖，這款外套專為日常穿著而設計。它採用中空纖維填充，更能有效鎖住熱量，並具有防水塗層，可抵禦小雨。此外，它還設有內袋，是送禮好物。有六種不同的顏色選擇。

3. 混合羽絨服

優衣庫的這款混合羽絨派克大衣是新年送禮的理想選擇。它採用「優質羽絨和填充物」混合填充的結構，兼具保暖性和活動性。此外，它還採用無絎縫設計，展現時尚現代風格。目前有四種顏色可供選擇。

4. 保暖內襯褲

優衣庫的保暖褲是2026年送給親人的理想禮物，讓他們在剩下的冬天保持舒適。它採用雙層結構，內襯為抓絨材質，保暖性更好。可從四種顏色中挑選。

5. 女士圓領T卹

優衣庫的圓領T卹採用100%優質棉製成。根據品牌介紹，這種布料能為穿著者帶來卓越的柔軟度和持久耐穿性。經典的簡約設計也展現出永不過時的外觀，低調而時尚，是任何衣櫃中不可或缺的百搭單品。

6. JW Anderson牛津超大襯衫

這是優衣庫對經典牛津短褲的獨特詮釋，版型寬鬆，褲長略長。即使褲長較長，側邊開衩設計也方便取用口袋裡的物品。

7. 蓬鬆毛絨全拉鍊外套

優衣庫的這款外套採用「柔軟、保暖、輕盈的長絨抓絨」製成，具有普通抓絨外套的厚實感。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法