職場專家：要影響他人 只需做五件簡單的事「效果很大」

在職場的影響力是一系列可學習的行為，而不是固定的性格特徵。（取自CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕有些人似乎毫不費力就擁有影響力，讓人不禁懷疑自己是否天生就擁有某種神奇的特質。美媒CNBC報導，職場專家美樂蒂懷汀（Melody Wilding）經過15年對人類行為的研究，她透露一個好消息：在職場的影響力是一系列可學習的行為，而不是固定的性格特徵。

懷汀（Melody Wilding）在其著作《向上管理：如何從領導者那裡獲得你所需的一切》（Managing Up: How to Get What You Need From the People in Charge）中，根據她自己為谷歌、亞馬遜和摩根大通等公司數千名頂尖員工提供諮詢的經驗，詳細闡述瞭如何在工作中建立權威。

1. 做出明確的判斷

當會議陷入僵局時，有影響力的人會介入並說：「我們已經討論過所有方案了。看來我​​們傾向於X方案，所以我們就從X方案開始著手吧。這樣可以嗎？ 」這就是角色權力的體現，就是運用你的職權在你所在領域內做出決策。大多數人會迴避角色權力，因為他們不想顯得太強勢。但如果所有事情都由委員會決定，只會造成更多混亂。這時候你就要做出明確的判斷。

2. 慷慨地認可他人

有影響力的人不會把功勞據為己有。他們會儘早且經常地 表達讚賞。這能增強你的獎勵能力，也就是你給予他人所需之物的能力。當你讓別人感到被重視時，他們會盡力幫助你成功。

3. 專案能力強而不自負

即使你是房間裡最聰明的人，如果沒有人徵求你的意見或尊重你的意見並採取行動，你的知識也毫無意義。 這就是專業知識和專家影響力之間的差異。專業知識以你的技能水平來衡量，而專家影響力則取決於人們是否信任你的洞察力。

4. 追究他人的責任

即使是最和善的人也必須設定界線。當有人錯過截止日期或違反規則時，有影響力的人會冷靜而直接地運用強制力來處理。 懲罰他人的能力是你最不想使用的權力形式，但有時為了維護標準和維持文化安全，這種權力是必要的。

即使沒有正式的授權，只要你對結果負責，例如主持會議或領導某個項目，你也可以使用這種方法。不過，具體情況很重要。你可以追究同事擾亂會議秩序的責任，但面對上級時需要更加謹慎。

5. 注意個人細節

如果你是你自己就能獲得力量，那會怎麼樣？這就是參照權力，它源自於人們因為你的品格和價值觀而想要與你建立連結。 有影響力的人不會把人際關係看成交易。當你讓別人感到被關注和重視時，他們更有可能信任你、支持你的想法，並願意與你合作。

