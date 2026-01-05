過年前買車看過來 新購汽機車也可退還貨物稅

北區國稅局表示，不僅汰舊換新，新購小型汽機車也可退還貨物稅。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部北區國稅局表示，為持續推動節能減碳政策，貨物稅條例修正案延長中古汽、機車汰舊換新減徵退還貨物稅實施期限至2030年12月31日，汽車最高退稅5萬元、機車最高退稅4000元；同時新增購買汽缸排氣量2000cc以下的小客車及150cc以下的機車，2025年9月7日以後完成新領牌照登記，分別可退還新車貨物稅最高5萬元及2000元，讓無舊車汰換的民眾也能受惠。

換言之，目前購車享雙重減稅優惠，購買150cc以下機車，最多省6000元；購買2000cc以下小客車，最多可省10萬元。北區國稅局說明，上述新小型汽機車，包括燃油車及油電混合車，但完全以電能為動力的電動車，已依貨物稅條例第12條之3規定享有免徵貨物稅優惠，不再適用上述退稅措施。符合退稅條件的車輛，均由產製廠商或進口人向所轄國稅局或進口地海關申請退稅，相關書表已置放於財政部稅務入口網供申請人使用，

請繼續往下閱讀...

北區國稅局表示，購買汽機車退還貨物稅規定已延長至2030年12月31日，民眾如有購買新汽車或機車的需求，請把握相關退稅優惠，以維護自身權益。相關資訊及申請書表可至財政部稅務入口網/稅務資訊/購買新車暨汰舊換新減徵貨物稅/「購買新小型汽（機）車」及「汰舊換新汽（機）車」減徵貨物稅作業專區查詢，或撥打免費服務電話「0800-000321」洽詢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法